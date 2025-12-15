Ufficio postale di Roveleto, Tagliaferri (FdI): “La Regione non può limitarsi a prendere atto: servono regole e tempi certi per i servizi essenziali”

«La risposta della Giunta regionale alla mia interrogazione sull’ufficio postale di Roveleto di Cadeo chiarisce quanto fatto da Poste Italiane, ma lascia irrisolto il nodo principale: il ruolo della Regione nella tutela dei servizi di prossimità».

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, annunciando il deposito di una nuova interrogazione a risposta scritta.

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

«Dalla risposta emerge una sostanziale presa d’atto delle decisioni di Poste Italiane – spiega Tagliaferri – senza che la Regione rivendichi un ruolo attivo di coordinamento, verifica o sollecitazione istituzionale. Eppure parliamo di un servizio essenziale, venuto meno per oltre un mese in un territorio con una forte presenza di anziani e persone fragili».

Il consigliere evidenzia come, in assenza di uffici mobili o soluzioni temporanee sul posto, i cittadini siano stati costretti a spostarsi nei comuni limitrofi. «È una situazione che non può essere considerata fisiologica né accettabile, soprattutto nelle aree periferiche come la provincia di Piacenza».

Un altro punto critico riguarda la sicurezza. «La Giunta prende atto che non esistono piani straordinari di prevenzione per gli uffici postali della provincia. Un dato che dovrebbe far riflettere, alla luce dei ripetuti episodi criminosi».

«Con la nuova interrogazione – conclude Tagliaferri – chiedo alla Regione di uscire da una posizione passiva e di farsi promotrice, insieme al Governo nazionale, di standard minimi di servizio, tempi certi di ripristino e soluzioni temporanee rapide. Non possono esistere cittadini di serie A e di serie B».

