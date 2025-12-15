Rugby – Piacenza chiude il 2025 con una vittoria sul campo di Lecco

Il Piacenza Rugby chiude il 2025 con una vittoria sul campo di Lecco, in una sfida dal clima agonistico acceso ma povera di gioco spettacolare. Nonostante numerose assenze e una partita spezzettata da errori e interruzioni, Piacenza passa in vantaggio subito con una meta di Sounders e controlla l’incontro per lunghi tratti. Nel corso del match arrivano anche le mete di Guerra e Marazzi, oltre a un drop di Sounders, fissando il punteggio finale sul 6–24.

I padroni di casa chiudono in inferiorità numerica per un’espulsione, ma Piacenza non riesce a sfruttare l’occasione per ottenere il punto bonus. Il risultato non rispecchia pienamente la superiorità emiliana, che però archivia un anno positivo e guarda ora alla ripresa del campionato e al decisivo derby contro Parma.

LECCO-PIACENZA RUGBY 6-24

LECCO: Travaglini, Alippi (35’st Valentini), Mauri, Riva, Castelletti, Coppo M., Piccoli, Cattaneo, Coppo G. (33’st Meisner), Colombo (33’st Radogna), Galli (25’st Holenda), Maspero, Shaley, Vacirca (25’st Gianola), Gaddi (6’ Turco). All: Damiani

PIACENZA: Cisint, Essien, Misseroni, Beghi, Guerra B. (17’st Ravilli F.), Manciulli, Saunders, Cornelli, Marazzi (26’st Roda L.), Savi, Chiappini, Melegari (7’st Bonatti) , Dapaah (7’st Gerco), Guerra J., Lovotti. All: Forte Arbitro: Stephanus Erasmus di Treviso.

Marcatori: 1’ mt tr Saunders (07); 13’ cp Coppo M. (3-7); 22’ mt Guerra J. tr Saunders (3-14); 27’ cp Coppo M. (6-14); secondo tempo: 4’ drop Saunders (6-17); 24’ mt Marazzi tr Saunders (6-24)

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy