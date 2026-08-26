Valtidone Wine Fest 2026, la prima tappa a Borgonovo il 6 settembre

Settembre è alle porte e si scaldano i… bicchieri per la prima delle quattro tappe del Valtidone Wine Fest 2026. L’appuntamento è, come di consueto dalla prima edizione, ormai 17 anni fa, a Borgonovo con la manifestazione che prende il nome di Ortrugo&Chisöla, un omaggio all’unico vitigno e vino autoctono del territorio piacentino in abbinamento alla focaccia con i ciccioli De.co. del comune della Val Tidone.

“Non vediamo l’ora di ospitare tutti a Borgonovo per un fine settimana lungo, intenso, divertente, appassionante per la nostra comunità e i tanti ospiti che verranno a trovarci” annuncia il sindaco Monica Patelli aprendo la conferenza stampa che presenta il ricco calendario di appuntamenti che intrecciano l’organizzazione della rassegna del vino piacentino alle iniziative della festa della chisöla De.co., giunta alla 60esima edizione.

La giornata clou sarà domenica 6 settembre con gli stand di oltre 20 cantine e aziende vitivinicole che animeranno via Roma già dalle 10.00 della mattina con assaggi e degustazioni aperte fino alle 19.00 (5 degustazioni al calice a 10 euro).

Alle 10.00, sempre in Via Roma, l’inaugurazione ufficiale seguita dal Premio Miglior Ortrugo, curato in collaborazione con Coldiretti e i sommelier AIS e Fisar, e l’Ortrugo Cocktail Show (alle 11.30) in collaborazione con l’Associazione Barman Italiani Professional (ABI): nel corso dell’evento tre barman professionisti prepareranno dei cocktail con i vini primi tre classificati al Premio Miglior Ortrugo.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, Atlante Guide proporrà una visita guidata della Rocca comunale comprensiva delle vecchie carceri restituite alla collettività lo scorso giugno. Alle 18.00 sarà l’ora dell’aperitivo a cura di Giusté Truck Food (abbinamento rivisitato tra Ortrugo e focaccia – costo 16 euro con prenotazione obbligatoria), per concludere la serata con cena e musica.

Sul programma della domenica si inserisce come detto quello della Festa della Chisola, presentato in conferenza stampa da Greta Cavallari della Pro Loco, che ha evidenziato tra le altre iniziative la presenza degli sbandieratori di Castiglion Fiorentino, sette artisti locali che esporranno le proprie opere per tutto il giorno in Piazza De Cristoforis, lo stand di One Coffee Trip con degustazioni e curiosità sul caffè e la ludoteca d’emergenza della Croce Rossa domenica in piazza Garibaldi per conoscere CRI, mentre in Piazza Garibaldi ci saranno gli artisti di strada.

“Iniziative di questo tipo – ha aggiunto Patelli – si possono portare avanti solo quando si ha la voglia di lavorare insieme per il bene del territorio: per fare stare bene le persone che vivono qui sia per attirare persone da fuori, per far conoscere la nostra vallata. Grazie quindi da un lato alla Pro Loco che da 60 anni porta avanti questo appuntamento tra mille difficoltà e a tutti i volontari e dall’altro alle cantine in primis. Quest’anno la vendemmia è iniziata anche prima quindi sappiamo che per le cantine essere presenti è senza dubbio un piacere, ma è anche un impegno non da poco: per questo le ringraziamo”.

I ringraziamenti sono andati alle varie associazioni, agli Alpini, a Radio 51 Val Tidone, al Velosport Borgonovese che organizzerà una gara ciclistica domenica 6, agli sponsor del Valtidone Wine Fest – Banca di Piacenza e cantine sociali, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone. La rassegna del vino ha inoltre il patrocinio di Destinazione Turistica Emilia, Colli Piacentini Doc, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza ed è inserita nel progetto Welcome Valtidone, con le associazioni di categoria Unione Commercianti, Confesercenti e CNA.

Valtidone Wine Fest 2026 a Borgonovo

“Quest’anno con Welcome Val Tidone, progetto che oltre ai comuni del Valtidone Wine Fest si amplia a Castel San Giovanni – ha ricordato Patelli – abbiamo ottenuto il contributo della Regione Emilia-Romagna che ringraziamo e che ci sostiene”. Presente, in rappresentanza dell’ente bolognese, il consigliere regionale Luca Quintavalla che ha ricordato: “Sosteniamo il binomio prodotto-territorio soprattutto in un’ottica di valorizzazione turistica: non basta più avere un ottimo prodotto, serve abbinare il prodotto al territorio. Dentro a un prodotto si deve riscoprire il territorio: la filiera, l’agricoltore, l’ambiente che si respira. Non solo assaggiare ma vivere il territorio. Poi integrazione pubblico-privato: fondamentale è la collaborazione per avere continuità”.

A prendere la parola sono stati poi gli organizzatori dei vari appuntamenti che animeranno il comune della Val Tidone già da giovedì, 3 settembre, quando a Corano si terrà con la consueta serata “Gustose Tentazioni” dalle 19.30 tra degustazione e musica a cura del Ristorante Le Proposte (presente la chef Danila Ratti) e la Gastronomia Mani in Pasta, con visita ai vigneti e al borgo dalle 18.30 con Atlante Guide e dalle 21.30 il concerto di Ambra Lo Faro in I Soul Music Society. “E’ una serata molto importante per la promozione di questo territorio – ha detto Danila Ratti – che è uno dei più vitati d’Italia”.

“Ringraziamo il Comune e chi ci dà una mano, collaboratori e sponsor – ha detto Greta Cavallari – È un’edizione speciale, la 60esima, con tante iniziative che culminerà in tre serate di musica e con lo stand gastronomico della Pro Loco”.

Ad intervenire anche l’Assessore Serena Carella che ha voluto “ringraziare i dipendenti comunali perché è una manifestazione che richiede un lavoro straordinario, a partire dalla logistica e solo uniti si riesce a portarla a compimento”.

Tutte le info e i programmi del Valtidone Wine Fest sono reperibili sul sito www.valtidonewinefest.it e sui profili social della rassegna.

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