Via Maculani, Soresi (FdI): “Nuovi parcheggi ma a pagamento, Piacenza merita più rispetto per i suoi abitanti”

“Via Maculani: nuovi parcheggi ma a pagamento. Sono ormai trascorsi tre mesi da quando i parcheggi gratuiti in via Maculani sono stati eliminati per fare spazio al terminal dei bus. Una decisione che aveva già sollevato numerose problematiche, in particolare per gli utenti e i dipendenti dell’ASL, che si sono ritrovati privati di una soluzione di parcheggio gratuita in un’area strategica”. Lo segnala Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

La nota di Sara Soresi

E dopo questi tre mesi, non solo il Comune di Piacenza non ha ancora provveduto all’attuazione di un’idonea alternativa ma scopro con sconcerto che, da qualche giorno, invece di rimediare alla situazione, il Comune ha deciso di aggiungere una ventina di posti auto nei pressi di Piazzale Milano, ma non gratuiti: anche questi sono stati resi a pagamento. Una scelta incomprensibile che, anziché fornire un segnale di attenzione verso i piacentini, li penalizza ulteriormente, specialmente in un periodo delicato come quello natalizio, in cui l’accesso al centro diventa fondamentale sia per i cittadini che, di conseguenza, per i commercianti.

Trovare parcheggi gratuiti a Piacenza, soprattutto in zona centrale, è sempre più difficile. Con questa scelta, il Comune non solo non ha risolto il problema, ma ha contribuito ad aggravarlo, continuando a favorire le casse di Piacenza Parcheggi a discapito di cittadini già provati economicamente.

Resta aperto il problema per gli utenti e i dipendenti ASL, che continuano a non avere soluzioni adeguate, e per tutti coloro che frequentano il centro città, specialmente in questo periodo di festività.

Auspico al più presto un cambio di rotta: servono parcheggi gratuiti e un’attenzione concreta alle esigenze dei piacentini e dei commercianti, che non possono essere ulteriormente penalizzati.

Piacenza merita una gestione più attenta e rispettosa delle necessità dei suoi abitanti.