L’allarme dei vigili del fuoco: “Carenza di mezzi insostenibile, dobbiamo arrabattarci per garantire il soccorso”

Purtroppo ancora una volta dobbiamo far presente la drammatica situazione in cui versa il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Piacenza e in generale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda i mezzi di soccorso. Lo scrive il sindacato dei vigili del fuoco, Conapo, in una nota firmata dal responsabile provinciale, Federico Filoscia.

Guasto meccanico per l’ultima autopompa

Nella giornata del 26/08/2023 a causa di un problema meccanico si è resa inutilizzabile l’ultima autopompa degna di questo nome presente nella sede Centrale. Da quel momento il personale è obbligato, vista la mancanza di un mezzo sostitutivo ad utilizzare un camion di piccole dimensioni a 3 posti con scarsa capacità di acqua. Inoltre deve abbinare, in base all’ intervento, un secondo mezzo (una campagnola o un autobotte) per poter permettere alla squadra di 5 persone di poter arrivare sull’intervento ed effettuarlo nel migliore modo possibile.

A questo si aggiunge che, viste le piccole dimensioni del mezzo il quale non riesce a caricare tutte le attrezzature di una normale autopompa, in base alla tipologia di intervento il personale deve cercare di caricare alla bene e meglio l’attrezzatura mancante allungando inevitabilmente i tempi di uscita.

“Nessun mezzo di scorta, dobbiamo arrabattarci”

Nel 2023 crediamo che un ente come i Vigili del Fuoco preposto, per il soccorso tecnico urgente, sia una cosa inaccettabile che ogni volta che un mezzo ha un problema e deve essere fermato è necessario “arrabattarsi” per poter garantire il soccorso e non avere la possibilità di avere un mezzo di scorta. Crediamo che questo sia una grave mancanza in primis per i cittadini e secondo per gli operatori che sono costretti a fare soccorso in maniera avvilente.

Nella giornata del 27/08/2023 dopo varie chiamate ed interessamenti da parte del Comando e della Direzione Regionale è stata reperita un’ Autopompa in sostituzione da un altro Comando della regione, un automezzo che comunque ha più di 20 anni di servizio.

Questa situazione ormai cronica non sembra essere prioritaria per i livelli dirigenziale della nostra amministrazione, infatti molto probabilmente nonostante gli appelli già fatti in precedenza con una lettera scritta da questa O.S. in data 19/01/2023, ancora una volta al Comando di Piacenza non verrà assegnata un’autoscala nuova che andrà ad altri comandi d’Italia mentre noi continueremo con l’attuale mezzo che ha più di 20 anni di servizio.

“Ennesimo appello a migliorare la situazione”

Questa è la situazione del soccorso tecnico urgente nella nostra Provincia, ci auguriamo ancora una volta che questo ennesimo appello possa smuovere a qualunque livello un’iniziativa concreta per migliorare la situazione. Non è neanche corretto che i colleghi di turno, responsabili degli automezzi, si prendano la responsabilità di tenere in servizio mezzi poco efficienti o non pienamente sicuri per poter dare un servizio decoroso.

Come al solito ai cittadini garantiamo l’abnegazione e la professionalità di sempre ma comincia ad essere complicato dare il nostro supporto se rischiamo di non aver la possibilità di arrivare sugli interventi…

Il nostro augurio è che questa grave mancanza nel meccanismo di soccorso non abbia conseguenze serie per nessuno, cittadinanza o operatori del soccorso. Ci sembra doveroso che oltre alle istituzioni anche la cittadinanza sia al corrente della situazione perché, nei confronti dei cittadini, alla fine ogni giorno la faccia ce la mettono i Vigili del Fuoco di turno che sinceramente sono anche stufi di dover operare in questa maniera, che tragicamente e pericolosamente rasenta il ridicolo.