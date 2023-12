Cambio al vertice dei vigili del fuoco, entra in servizio il nuovo comandante Nicola Dadone

A seguito del pensionamento di Danilo Pilotti dal primo dicembre, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha disposto l’assegnazione del nuovo Comandante Provinciale Pier Nicola Dadone, a decorrere dal 20 dicembre.

Nicola Dadone, 57 anni, si è laureato in Ingegneria civile al Politecnico di Torino ed è entrato come funzionario nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994, prestando servizio nei Comandi di Cuneo, Bergamo e Brescia. E’ stato vice Comandante di Brescia dal 2011 ad inizio 2019.

Ha partecipato alle attività di soccorso in numerose calamità, tra cui i terremoti in Umbria del 1997, a L’Aquila nel 2009, in Emilia nel 2012, in Centro Italia nel 2016. Si è occupato di sicurezza nelle attività civili ed industriali ed è analista delle aziende a rischio di incidente rilevante. E’ stato docente di numerosi corsi sulla sicurezza ed ha svolto lezioni presso l’Università di Brescia, facoltà di Ingegneria.

E’ autore di vari articoli scientifici su riviste specializzate in prevenzione incendi. Promosso Dirigente, è stato nominato Comandante provinciale di Crotone dal 2019, successivamente nominato Comandante provinciale del Comando di Pavia dal 2020. Nel giugno del corrente anno è stato insignito dell’Onoreficienza di “Cavaliere della Repubblica”.