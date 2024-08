“Visconti e Sforza: i segreti del potere”, la storia diventa spettacolo a Pizzighettone il 24 agosto

“Visconti e Sforza: i segreti del potere”, la storia diventa spettacolo a Pizzighettone sabato 24 agosto. Spettacolo di narrazione storica che racconta misfatti, trucchi e imbrogli del Medioevo e del Rinascimento. Inizio alle ore 21.30.

Visconti e Sforza: i segreti del potere

Una serata a base di avventure, intrighi e curiosità della Valpadana medievale e rinascimentale, raccontati in un suggestivo percorso lungo le mura di un’antica fortezza. È ciò che propone la narrazione storica “Visconti e Sforza: i segreti del potere”, in programma sabato 24 agosto 2024 presso la cerchia fortificata di Pizzighettone.

L’evento prende spunto dai fatti e dai misfatti del casto visconteo e di quello sforzesco: le due dinastie che, a più riprese, dominarono Piacenza, il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova fra il XIV e il XVI secolo.

Sviluppata lungo un itinerario a tappe, l’illustrazione seleziona alcuni episodi salienti con cui descrive strategie, delitti, imbrogli, macchinazioni ed escamotage messi in atto dai Visconti e dagli Sforza per acquisire e mantenere le proprie signorie.

Grazie a uno stile colloquiale e vivace, l’esposizione compie un viaggio narrativo fra il Duecento e il Cinquecento: esamina i trucchi del mestiere e i retroscena delle azioni intraprese dai due casati, che ebbero parte rilevante nelle vicende italiane del tardo Medioevo, del Rinascimento e della prima Età Moderna.

La trama

Coinvolge numerosi personaggi storici: per esempio Bernabò Visconti, Gian Galeazzo Visconti, Cosimo de’ Medici, Rolando Pallavicino, Filippo Maria Visconti, Francesco Sforza, Pio II (al secolo Enea Silvio Piccolomini), Pier Maria Rossi, Bianca Maria Visconti, Alessandro VI (nato Rodrigo Borgia), Lorenzo il Magnifico, Leonardo da Vinci, Ludovico il Moro, Caterina Sforza, Beatrice d’Este, Francesco I di Francia e Carlo V d’Asburgo.

Ispirata al teatro di narrazione, l’iniziativa porta in scena denaro, corse al potere, spionaggio ma approfondisce anche aspetti legati all’arte, alla cultura, all’economia, alla società e alla vita quotidiana.

L’evento è il secondo spettacolo organizzato per la stagione 2024 di “Racconti d’estate”.

Questa rassegna di narrazioni storiche è attiva dal 2010 in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana (a Piacenza ha fatto tappa nel 2016 e nel 2019, mentre ad Alta Val Tidone nel 2017).

“Visconti e Sforza: i segreti del potere” inizia dall’Ufficio Informazioni di Piazza d’Armi 1 alle ore 21:30. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo (il percorso è in parte entro ambienti coperti). Non è richiesta la prenotazione.

Per informazioni

Telefono 349 2203693

Facebook viscontiesforza,

Web www.davide.info/it/visconti-e-sforza-i-segreti-del-potere.html