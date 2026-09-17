Vial Dante in Festa il 19 settembre ai Giardini AIDO

Un evento nuovo animerà Viale Dante sabato 19 settembre. A partire dalle 17:00 fino a mezzanotte, i giardini AIDO di Viale Dante angolo Via Nasolini saranno la ” location” della prima edizione di Vial Dante in Festa.



Cos’è? Lo spiega Raffaele Mazzoni, membro del Comitato “Viva Viale Dante ” , nato a marzo di quest’anno. ” Il nostro intento come Comitato e’ di rivitalizzare il quartiere, combattere il degrado,riavvicinarci a spazi che anni fa erano un luogo simbolo della nostra via. I giardini della fontana ( un tempo con dentro i pesci) erano frequentati quotidianamente da mamme con bambini; si svolgeva il carnevale, era punto di ritrovo per gli abitanti. Vogliamo dare un segnale positivo attraverso la festa.Ci sono diverse criticità, il quartiere si è molto trasformato, ma con la partecipazione e la collaborazione di tutti si può migliorare qualcosa e non abbandonarsi alle lamentele, alla nostalgia e all’ immobilità “.



La festa nasce dalla collaborazione con il Comune di Piacenza,Confcommercio Piacenza, Vera Piacenza 2033 e Cantina Albasi.



” Un grazie di cuore ” continua Mazzoni ” va ai soci dal Circolo 1958 di Via G.Nasalli Rocca, che generosamente hanno dato e daranno il loro aiuto come per l’organizzazione e saranno presenti anche il giorno dell’ evento come ” manovalanza” .



Durante la festa sarà presente un banchetto delll’Associazione AIDO ( Associazione Italiana Donatori Organi) alla quale i giardini sono intitolati. Sarà per tutti un’occasione per avere informazioni, chiarire dubbi e, se si desidera, iscriversi.



Ci sarà anche il banchetto dell’associazione ” Oltre l’autismo” che da anni offre sostegno,spazi e servizi a persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.

Sarà un’opportunità per conoscere l’associazione, la sua valenza sul territorio, i servizi che svolgono e i progetti che con tanto sforzo e volontà portano avanti.



Il programma ? Vario per tutti i gusti e le età



Nel pomeriggio dalle 17:00 spazio ai piccoli con GIOCO BIMBI e TRUCCA BIMBI.

Dalle 19:00 aperitivi grazie al Bar Dello Studente di Via Nasolini e Il Baretto di Via Dante 70.

Per la cena si potrà scegliere tra il menù dell’ Antica Trattoria dell’ Angelo di Via Tibini che proporrà piatti della piacentinita’ ( antipasto di salumi, chisolino, anolini in brodo, nidi di rondine,piccola di cavallo,panino con salame cotto, panino con cavallo crudo e lardo pesto, sbrisolona con zabaione) o La Moretta di Borgonovo, per chi vuole spaziare tra nuove proposte ( pisarei di pesce allo spada), hamburger “speciali” molto golosi, , patatine fritte, piatti vegan, “panini bimbi” con cotoletta e mayo, dolci invitanti come crostata di prugne e salame al cioccolato ).La serata sarà animata da Cinzia Davo’ e Dj Kloud.



La festa aspetta tutti, residenti e non, per un momento di condivisione bello e genuino.

Il comitato,confidando in una buona riuscita di questa prima festa, sta già pensando ad altre future iniziative in cui possano essere coinvolti sempre piu persone insieme ai commercianti della zona. ” Più siamo più idee,progetti e attività si possono pensare e portare avanti. ” Tutti possono in qualsiasi modo collaborare e dare una mano per recuperare la vivibilità della via e del quartiere “conclude Mazzoni.

Informazioni



È possibile avere informazioni scrivendo alla mail : vivavialedante@gmail.com o su messenger a : Comitato ” Viva Viale Dante” oppure iscriversi alla pagina Facebook Comitato ” Viva Viale Dante “.