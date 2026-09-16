Fiorenzuola-Pro Palazzolo 0-1, rossoneri ancora KO e da soli all’ultimo posto

Tre partite, tre sconfitte, zero gol fatti, cinque subiti. È questo il ruolino di marcia del Fiorenzuola calcio in questo inizio di stagione in Serie D. Un ruolino tristissimo e lentissimo, a cui dobbiamo forzatamente aggiungere il cambio in panchina tra Araldi e Villa (che finora non ha sortito benefici) e l’ultimo posto in solitaria in classifica (Rovato, Tritium e Pavonese hanno dato segni di vita, abbandonando i rossoneri in fondo al Girone B).

Questa sera mercoledì 16 settembre, contro la Pro Palazzolo, un ispirato La Vigna, un aggressivo Marcaletti e un Gallo più combattivo che mai (talmente combattivo che finisce anzitempo sotto la doccia a causa di colpo scorretto su Vallisa a palla lontana) ci provano a trascinare i padroni di casa fuori dalle secche, ma nel posticipo del terzo turno – all’interno di un Pavesi con più buchi del gruviera – c’è davvero poco spazio per l’immaginazione. Il Fiore molla gli ormeggi con convinzione solo nella parte centrale del primo tempo, ma va sotto al 34° per mano di Cerri e non riesce più a girare la frittata, evidenziando delle carenze davvero preoccupanti (soprattutto nella fase offensiva, quando bisogna fare male – calcisticamente parlando – agli avversari).

Domenica c’è la trasferta sul campo del Brusaporto, sconfitto oggi pomeriggio per 2-1 dal Milan Futuro. Questa squadra deve assolutamente trovare un minimo di serenità (due espulsi dalla panchina, il vice Ravanetti e il team manger Baldrighi) e provare ad assimilare più velocemente possibile le idee del nuovo allenatore. Il campionato è ancora lungo, ma non aspetta nessuno.



I 6 momenti chiave

7’- Punizione dal lato sinistro: Franceschinis calcia a rientrare e trova una traiettoria praticamente perfetta, ma Libertazzi vola con la sua divisa arancione fluo e toglie la sfera dall’incrocio dei pali

18’ – Finalmente si vede anche il Fiorenzuola: Barozzini fa la sponda di testa e Gallo calcia con il mancino. La difesa bresciana si chiude a riccio e rimpalla in calcio d’angolo

34’- Gli ospiti passano in vantaggio con Cerri. Situazione di corner dalla sinistra, palla in mezzo rasoterra: il vicecapitano dei bresciani controlla appena fuori dall’area piccola e con un destro incrociato trafigge Libertazzi

49’- Occasione piuttosto ghiotta per i rossoneri. Batti e ribatti in area di rigore, Bertelli si trova la palla vicino al destro e calcia di potenza: Ilic risponde con i piedi. Forse il #10 del Fiorenzuola poteva fare di più.

73’- Transizione pericolosa degli ospiti: Scidone riceve al limite dell’area, rientra sul destro e calcia con potenza. Libertazzi pietrificato, ma una provvidenziale traversa arriva in soccorso del Fiorenzuola

88’- Finale nero per il Fiorenzuola. Gallo attera Vallisa a palla lontana e l’arbitro Cazacu lo spedisce anzitempo sotto la doccia. Espulsione diretta

Fiorenzuola Pro Palazzolo 0-1 (primo tempo 0-1)

Fiorenzuola (3-5-2) – Libertazzi; Marcaletti, Agnelli; Ferretti (69’ Agogliati), Barozzini (90’ Morrone), La Vigna, Cazzaniga (81’ Tzvetkov), Bertelli (65’ Deimichei); Cazzaniga; Formato, Gallo. All. Villa

Pro Palazzolo (3-5-2) – Ilic; Mafezzoni, Vallisa, Cerri; Sardella, Cristini, Scidone (74’ Mendola), Signoroni (90’ Pigoli), Mattioli; Persano (66’ Rizza), Franceschinis (58’ Marella). All. Belotti

Gol – 34’ Cerri

Ammoniti – Marcaletti, Agogliati

Espulsi – Gallo espulsione diretta, Ravanetti (vice di Villa) e Baldrighi (team manager del Fiorenziola) per proteste

Arbitro – Cazacu