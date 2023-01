Volley, Cev Cup – La Bluenergy Daiko torna dalla Romania con una vittoria: 3-0 all’Arcada Galati

Bluenergy Daiko Piacenza torna dalla Romania con una vittoria. La quinta in questa Cev Volleyball Cup. Ora nella gara di ritorno in programma al PalabancaSport mercoledì 25 gennaio (ore 20.30) basterà vincere due set per assicurarsi il pass per i Quarti di Finale della manifestazione.

Gara tirata quella andata in scena a Galati. Contro una formazione ben quadrata e soprattutto mai doma spinta dal suo pubblico dal primo all’ultimo scambio. Dopo un primo set giocato di fatto punto a punto e vinto dai biancorossi ai vantaggi, l’avvio del secondo parziale (1-8) lasciava presagire che tutto potesse essere facile ed invece Galati ha saputi recuperare e tenere nel mirino gli avversari fino alla fine.

Terzo parziale sulla falsariga dei precedenti con Piacenza ad avere sempre sotto controllo la situazione e soprattutto in grado di accelerare ogni volta che decideva di farlo. Adesso testa a domenica prossima quando al PalabacaSport arriverà Siena (ore 20.30): si gioca la quarta di ritorno di SuperLega.

Le parole di mister Botti

“Sapevamo bene che sarebbe stato difficile avere l’adrenalina avuta contro Trento ma siamo stati bravi a restare sul pezzo e non rischiare più di tanto. Abbiamo preso un buon ritmo di gioco e anche quando gli avversari si sono avvicinati siamo rimasti tranquilli e concentrati su quello che dovevamo fare noi. Si sono contento, un buon passo verso i Quarti di Finale di una manifestazione a cui la Società tiene tanto lo abbiamo fatto e questa è la cosa più importante”.

ARCADA GALATI – BLUENERGY DAIKO PIACENZA 0-3

(24-26, 22-25, 18-25)

C.S. ARCADA GALATI: Lescov 2, Madsen 6, Talpa 2, Malescha 1, Bala 11, Sobirov 7, Kantor (L), Smits 3, Rata 7, Vilimanovic, Cristudor (L), Butnaru, Magdas. Ne: Rangel Hernandez. All. Stancu.

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Brizard 5, Recine 9, Simon 14, Romanò 12, Basic 6, Caneschi 5, Scanferla (L), Cester, Gironi 3, de Weijer, Hoffer, Alonso. Ne: Leal (L). All. Botti.

Arbitri: Balandzic (Serbia), Miklovic (Slovenia)

Note: durata set 27’, 27’ e 24’ per un totale di 78’. Spettator 800. C.S. Arcada Galati: battute sbagliate 15, ace 6, muri punto 5, errori in attacco 5, ricezione 36% (16% perfetta), attacco 47%. Bluenergy Daiko Volley Piacenza: battute sbagliate 17, ace 9, muri punto 9, errori in attacco 6, ricezione 46% (20% perfetta), attacco 62%.