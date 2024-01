Volley – Cisterna-Gas Sales Piacenza 3-1, ancora una sconfitta per i biancorossi

Ancora una serata opaca per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, superata in 4 set a Cisterna dopo la debacle casalinga con Trento. Pensare che la serata degli uomini di Anastasi sembrava essere partita con il piede giusto: Simon trascina i biancorossi che vincono il primo set 25-23. Da quel momento però esce allo scoperto Cisterna con un Faure che ha fatto capire di essere un giocatore di altissimo livello: è lui il top scorer con 25 punti messi a segno: l’uomo in giù dei locali. Piacenza paga a caro prezzo un’altra serata no di Yuri Romanò, ma anche la condizione non ottimale di alcuni interpreti come Leal, a tratti impiegato anche come opposto. Due stop consecutivi che fanno riflettere. Anastasi dovrà sfruttare al meglio i giorni di stop forzato, legato alle Final Four di Coppa Italia a cui Piacenza non si è qualificata, per rifiatare e ritrovare al più presto la propria pallavolo. Prossima sfida il 4 di febbraio in casa con Perugia.

A livello di classifica questa sconfitta allontana Piacenza dal binomio in vetta composto da Trento e Perugia, mentre la Lube accorcia a -3 dagli emiliani.

I sestetti

CISTERNA: Baranowicz, Faure, Nedeljkovic, Mazzone, Ramon, Bayram, Piccinelli (L). All. Falasca

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarlli, Recine, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

Primo set

Si comincia. Subito attacco di Lucarelli che supera il muro a due 1-2. Lucarelli spara out da posto 4 (3-3). Theo Faure è scatenato dai 9 metri e Cisterna allunga 5-3. Recine non passa e trova solamente il nastro 7-4, tanti errori dei biancorossi. Pipe di Vayram 8-4 e subito timeout di Anastasi. Primo tempo di Simon e muro di Recine 9-7. Altro primo tempo di Simon 9-8. Primo tempo di Mazzone 10-8. Altro muro di Simon 10-10! Altro punto esclamativo di Simon, un primo tempo perentorio 11-11. Parallela di Lucarelli con le mani del muro segna il sorpasso di Piacenza. Ancora Lucarelli 11-13. Dalla seconda linea Romanò 11-14. Piacenza avanti 16-13. Ace di Bayram 15-16. Parità a quota 16, poi Piacenza rimette la testa avanti. Si prosegue punto a punto 17-17. Ancora Simon, primo tempo 17-18. Recine con un fantastico mani out fa tornare avanti Piacenza 18-19. Mani out di Romanò 19-20. Passa Lucarelli 19-21! Contro attacco di Bayram 20-21. Muro di Bayram 21-21. Cisterna sorpassa 22-21, Anastasi chiama timeout.Primo tempo di Nedeljkovic 23-22. Lucarelli da posto 4 (23-23). Muro di Caneschi e Piacenza sorpassa 23-24. Romanò chiude il set: lo vince Piacenza 25-23: i biancorossi hanno attaccato con il 53%

Secondo set

Parte fortissimo Cisterna 3-0 e 5-1: Anastasi non ci pensa due volte e chiama timeout. Primo tempo di Caneschi, Bell’attacco di Recine 7-4. Ace di Caneschi 7-5. Palleggio in bagher di Brizard e Simon non ha problemi a far punto 8-6. Primo tempo di Simon 9-7. Ace di Recine 9-8! Altro break dei locali 9-11. Parità a quota 11-11. Faure e Bayram stanno indirizzando il set 16-12 per Cisterna. Ace di Caneschi 14-17. Grande pipe di Lucarelli. Errore di Romanò al servizio 15-19, set sotto tono per l’opposto della Nazionale. Gran muro di Mazzone 15-20, Cisterna sta giocando da grande squadra. Errore di Andringa dai 9 metri: è il nono errore al servizio per Piacenza. Parallela di Faure 22-17. Attacco in diagonale di Romanò 22-18. Invasione di Baranowicz e Piacenza torna sotto. Magia di Lucarelli 22-21, diagonale strettissima e vincente. Ace di Brizard e 22-22! Brizard piazza un altro ace e sorpasso Piacenza 22-23! Primo tempo di Nedeljkovic 23-23. Muro di Baranowicz su Lucarelli e contro sorpasso di Cisterna 24-23. Cisterna vince il set 25-23 e impatta nella partita.

Terzo set

Cisterna parte forte, come nel set precedente 3-1. Anastasi chiama timeout sul 7-3 per Cisterna. I locali doppiano gli ospiti 10-5. Primo tempo di Simon 11-5. Entra Leal per Romanò. Lucarelli con un tocco sotto rete riporta sotto Piacenza 12-10. Grande murata di Piacenza con Lucarelli 12-11. Pallonetto di Peric 13-11. Grande precisione nell’attacco di Recine. Risponde Peric 15-13. Ace di Caneschi 15-15. Muro di Mazzone. Mani out di Bayran 18-16. Primo tempo di Simon 18-17. Bayram in parallela 19-17. Ace di Bayram, Anastasi allarga le braccia e chiama timeout sul 20-17. Faurè da dietro la schiena, finta l’attacco potente poi va con il palmo. Peric ancora decisivo 22-18. Diagonale di Peric 23-19. Pipe di Leal 23-20. Rientra Romanò per Recine e Leal torna a fare la banda. Fallo di accompagnata 23-21. Ace di Lucarelli 23-22. Bayram regala il set point a Cisterna 24-22. Cisterna vince il set 25-22 e passa a condurre 2-1.

Quarto set

Avvio equilibrato 7-8. Pallonetto di Peric 10-9. Pipe di Lucarelli 10-10. Ace di Romanò 11-10. Mani out di Peric 12-11. Faurè da seconda linea 11-13. Grande muro di Peric 14-12. Lucarelli agguanta la parità in Pipe 16-16. Leal attacca out 17-16. Grande attacco di Romanò 18-18. Errore di Romanò 18-19. Faurè attacca senza muro 22-19. Anastasi chiama timeout. Faurè 19-23 Cisterna vicinissima al match 24-19. Peric chiude la partita 25-19