Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, 2-2 nel primo test stagionale con Ripalta. Domani nuovo allenamento congiunto con la Vap

Il primo test stagionale ha visto la Pallavolo San Giorgio Piacentino incrociare la strada del Cr Transport Ripalta Cremasca, formazione neopromossa in Serie A3, nel primo allenamento congiunto della stagione. La sfida, disputata venerdì scorso a Fombio, nel Lodigiano, si è conclusa con il risultato di 2-2 (22-25, 25-21, 22-25, 25-19).
Al termine dell’allenamento, coach Matteo Capra ha analizzato così la prestazione della squadra:
«Siamo stati bravi, perché non siamo ancora pronti e abbiamo qualche defezione. Secondo me dobbiamo fare meglio in determinate situazioni: stiamo trovando delle difficoltà, ma non dobbiamo farci scoraggiare. Serve pazienza. Il finale del primo set ci deve servire da lezione. Stiamo lavorando molto sulla fase di side-out, anche se in questo momento non sempre riusciamo a esprimerla al meglio. Sono contento della squadra, sia come persone sia come atlete».
Per la Pallavolo San Giorgio si è trattato di un primo importante banco di prova in vista dell’inizio del campionato, utile per mettere minuti nelle gambe e verificare sul campo il lavoro svolto durante le prime settimane di preparazione.
Domani, martedì 15 settembre, la formazione piacentina tornerà in campo per il secondo test stagionale. Avversaria sarà la Vap, in quello che rappresenterà un primo assaggio del derby che le due formazioni affronteranno anche in campionato.
Il fischio d’inizio dell’allenamento congiunto è fissato per le ore 20.45.