Volley – Gas Sales Piacenza, in un Palabanca sold out arriva Trento. Mandiraci: “Siamo pronti”

PalabancaSport sold out domani, domenica 17 novembre, per l’ottava giornata d’andata del campionato di SuperLega Credem Banca 2024-2025. Gas Sales Piacenza apre il programma domenicale della giornata (ore 15.30) e affronta l’Itas Trentino, seconda in classifica con un punto in più dei biancorossi.

Domani la biglietteria del PalabancaSport sarà aperta dalle 14.30 solo per il ritiro dei biglietti già venduti, nessun altro tagliando sarà messo in vendita.

Dopo il passo falso nell’ultimo turno di campionato, Gas Sales Bluenergy Piacenza scende in campo con Trento con l’obiettivo di riprendere la sua corsa in campionato in cui ha vinto le prime sei partite.

Trento arriva al PalabancaSport reduce dalla vittoria con Verona nell’ultimo turno di campionato e dalla vittoria infrasettimanale in Cev Cup con la formazione rumena del C.S. Arcada Galati nell’andata dei sedicesimi di finale.

Ramazan Efe Mandiraci, schiacciatore Gas Sales Piacenza

“Stiamo crescendo e soprattutto stiamo lavorando molto bene ogni giorno. La sconfitta di domenica scorsa l’abbiamo analizzata, siamo pronti per riprendere a giocare come sappiamo e come abbiamo fatto fino ad ora. Con Trento sarà una bella partita da giocare, affronteremo una squadra forte, il suo valore lo conosciamo bene ma conosciamo anche il nostro valore che non è certo quello visto nell’ultima partita giocata. Spero che domenica possa esserci tanto pubblico a vedere la partita, sarà una spinta in più per tutti noi”.

L’avversario Itas Trentino

Dall’altra parte della rete c’è l’Itas Trentino che occupa il secondo posto in classifica ad una lunghezza dalla vetta e con una lunghezza di vantaggio sulla terza. La formazione gialloblù si è ripresentata al via della nuova stagione con un sestetto titolare che ha variato di poco la sua fisionomia rispetto a quello che della scorsa stagione in cui aveva vinto la CEV Champions League. L’unico vero innesto è quello del brasiliano Flavio Gualberto, centrale prelevato da Perugia, che con Kozamernik comporrà una coppia assortita in attacco e a muro, caratteristiche comuni all’intera formazione di Fabio Soli che, per il resto, potrà contare su una spina dorsale tutta italiana composta da Sbertoli, Rychlicki, Michieletto, Lavia e Laurenzano.

Le altre novità esclusivamente riguardano la panchina, ulteriormente ringiovanita con la promozione in prima squadra degli azzurrini Pellacani (centrale) e Bristot (schiacciatore) e rafforzata dall’ingaggio di due elementi di esperienza e qualità come Pesaresi e Gabi Garcia. Alternative preziose in una stagione che vedrà l’Itas Trentino impegnata da qui in avanti anche in CEV Cup, Mondiale per Club e, potenzialmente, Coppa Italia.

Kamil Rychlicki, opposto Itas Trentino

“E’ una partita delicata e difficile, ma al tempo stesso anche di grande fascino e tradizione, perché le due Società si sono affrontate spesso in passato e sempre per obiettivi importanti, in questo caso il secondo posto in classifica. Sono fiducioso perché nell’ultimo periodo la squadra è cresciuta e i risultati ottenuti ci hanno dato grande fiducia”

Classifica

Sir Susa Vim Perugia p. 19; Itas Trentino 18; Gas Sales Bluenergy Piacenza 17; Cucine Lube Civitanova 13; Rana Verona 12; Sonepar Padova 10; Valsa Group Modena e Allianz Milano 9; Gioiella Prisma Taranto 7; Cisterna Volley 6; Mint Vero Volley Monza 4; Yuasa Battery Grottazzolina 2.