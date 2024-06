Volley – Gas Sales Piacenza, presentata ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025

“Unguibus et Rostro” con le unghie e i denti è lo slogan della campagna abbonamenti di Gas Sales Piacenza per la stagione 2024-2025, presentata stamattina nella Sala Ricchetti della Banca di Piacenza Partner Organizzativo della Società biancorossa.

Al tavolo dei relatori presenti – con la Sindaca Comune di Piacenza Katia Tarasconi – Pietro Boselli Vicedirettore Generale di Banca di Piacenza, Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Piacenza Volley, Dakal Mussa Direzione e Coordinamento Marketing Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Luca Rigolon Direttore Operativo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Un invito ai piacentini a fare l’abbonamento è arrivato anche dalla Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

“L’impegno della famiglia Curti fa onore alla città, sentire parlare di Piacenza fuori dai nostri confini è bellissimo come mi piace tantissimo lo slogan con le unghie e con i denti coniato per questa nuova stagione, la parte bella dell’autunno è poter andare a vedere delle partite al PalabancaSport, un’esperienza che consiglio a tutti, l’appello è fare l’abbonamento”.

La novità per la stagione 2024-2025 è che il costo dell’abbonamento valido per l’80° campionato di SuperLega nelle tipologie intero e ridotto ha subito una variazione al ribasso del 10% sia per la fase di prelazione riservata ai vecchi abbonati della scorsa stagione e sia per i nuovi abbonati che sottoscriveranno la tessera nella seconda e terza fase della campagna abbonamenti.

La vendita si articolerà in tre fasi

dal pomeriggio del 26 giugno al 15 luglio 2024 è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione interessati a rinnovare l’abbonamento confermando settore e posto a prezzo agevolato;

dal 18 luglio al 4 agosto 2024 è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione interessati a rinnovare l’abbonamento cambiando settore e posto al prezzo agevolato ed è il periodo rivolto ai nuovi abbonati che vogliono approfittare di un prezzo agevolato;

dal 7 agosto 2024 fino ad inizio campionato vendita aperta a tutti ai prezzi intero.

A fare i saluti di casa per la Banca di Piacenza è intervenuto Pietro Boselli, Vicedirettore Generale: “Da sette anni siamo a fianco della Società e della Famiglia Curti perché lavorano sul territorio e investono sul territorio come facciamo noi. Invito più gente possibile a sottoscrivere l’abbonamento perché da un lato vuole dire sostenere la squadra quando siamo al PalabancaSport e dall’altro è un sostegno economico, la famiglia Curti ha fatto investimenti importanti in questi anni e permesso di parlare di Piacenza in tutta Italia e non solo con risultati importanti. Anche per questa stagione siamo partner organizzativo della società biancorossa, la crisi del settimo anno non c’è stata”.

La Presidente di Gas Sales Piacenza Elisabetta Curti

“Ringrazio la Banca di Piacenza che per il settimo anno consecutivo ci ospita per il lancio della campagna abbonamenti e ci è a fianco, sono felice che anche la Sindaca Katia Tarasconi sia presente, è la nostra prima tifosa. Noi siamo dei passionali, in tutto quello che facciamo ci mettiamo il cuore, l’impegno, la passione e con le unghie e con i denti incarna alla perfezione il nostro modo di pensare, non vogliamo dare niente per scontato. Il nostro impegno è quello di crescere e stare sempre più attenti ai particolari, spesso il confine tra vittoria e sconfitta è data dai particolari”.

Dakal Mussa, Direzione e Coordinamento Marketing Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha spiegato che

“Stiamo lavorando per rafforzare la squadra in campo ma anche la squadra fuori campo, vogliamo dare agli abbonati sempre qualcosa in più non solo dal punto di vista sportivo ma anche in fatto di eventi e attività fuori dal campo. Abbiamo già fatto diverse cose, ora lavoriamo a una web app per coinvolgere ancora di più i nostri tifosi, alla realizzazione di eventi grazie alla collaborazione degli sponsor e a un restyling dello shop online, anche quest’anno gli utenti di Gas Sales che sottoscriveranno l’abbonamento avranno uno sconto in bolletta, vogliamo aumentare sempre di più il numero dei nostri abbonati. Ora lavoriamo a una web app per coinvolgere ancora di più i nostri tifosi, alla realizzazione di eventi grazie alla collaborazione degli sponsor e a un restyling dello shop online.”.

Luca Rigolon, Direttore Operativo di Gas Sales Piacenza

“Ci sarà un solo tipo di abbonamento, abbiamo suddiviso in tre fasi la campagna abbonamenti e nelle prime due fasi ci sarà un vantaggio economico sia per i vecchi che nuovi abbonati”.

PRIMA FASE (dal 26 giugno al 15 luglio 2024)

Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vorranno esercitare la prelazione sul posto:

Tribuna Farnese € 295 (intero), € 205 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Gotico € 250 (intero) € 200 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 235 (intero), € 190 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Sant’Antonino e Tribuna Bovo € 180 (intero), € 160 (ridotto), € 60 (Under 12)

SECONDA FASE (dal 18 luglio al 4 agosto 2024)

Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vogliono cambiare posto a prezzo agevolato e ai nuovi abbonati che voglio approfittare del prezzo agevolato.

Vecchi abbonati che vogliono cambiare posto:

Tribuna Farnese € 295 (intero), € 205 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Gotico € 250 (intero) € 200 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 235 (intero), € 190 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Sant’Antonino e Tribuna Bovo € 180 (intero), € 160 (ridotto), € 60 (Under 12)

Nuovi abbonati

Tribuna Farnese € 340 (intero), € 250 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Gotico € 295 (intero) € 225 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 280 (intero), € 215 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Sant’Antonino e Tribuna Bovo € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 60 (Under 12)

TERZA FASE (7 agosto a inizio campionato)

Vendita degli abbonamenti aperta a tutti

Tribuna Farnese € 380 (intero), € 280 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Gotico € 330 (intero) € 250 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 310 (intero), € 240 (ridotto), € 60 (Under 12)

Tribuna Sant’Antonino e Tribuna Bovo € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 60 (Under 12)

L’abbonamento ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1954 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2003 compreso e successivi), l’Under 12 è riservato ai nati nel 2012 e successivi, potrà essere venduto solo se acquistato insieme ad un abbonamento intero o ridotto Over 70.

Abbonamenti speciali

SOCIETA’ SPORTIVE

Per i tesserati di Società Sportive è possibile dal 7 agosto acquistare nei settori Curva Sant’Antonino e Curva Bovo l’abbonamento al prezzo speciale di € 150, l’abbonamento potrà essere acquistato unicamente su prenotazione inviando una e-mail a biglietteria@youenergyvolley.it allegando i documenti comprovanti il tesseramento per la stagione 2024-2025.

ABBONAMENTO VIP

Tutti coloro che vorranno assistere alle gare casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da un posto privilegiato e godere di servizi esclusivi potranno sottoscrivere un abbonamento Vip fino ad esaurimento posti: maggiori informazioni si potranno avere scrivendo a m.uccelli@youenergyvolley.it.

Gas Sales Energia anche per la prossima stagione premia i clienti tifosi della squadra con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto di €. 50 sulla prima bolletta.

Per gli iscritti al Club Lupi Biancorossi sono previste ulteriori vantaggi, per conoscere tutti i dettagli: lupibiancorossi@hotmail.com.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket. Chi deciderà di acquistare l’abbonamento tramite la piattaforma Vivaticket avrà la possibilità di distribuire il saldo in tre rate, tutte le informazioni sul sito www.vivaticket.com.

SPORTELLI BANCA DI PIACENZA

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

SPORTELLI GAS SALES ENERGIA

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it.