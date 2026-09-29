Volley – Gas Sales Piacenza: Tinet Prata superata nel quinto allenamento congiunto della preseason

Un altro passo avanti nel percorso di avvicinamento all’inizio della stagione. Gas Sales Piacenza ha sostenuto e vinto per 3-1 (25-18, 25-15, 25-19, 20-25) al PalabancaSport il quinto allenamento congiunto della propria preseason affrontando la Tinet Prata di Pordenone, formazione di pari categoria, in un test che ha offerto indicazioni importanti allo staff tecnico biancorosso.

Davanti al pubblico amico, la squadra biancorossa ha potuto aggiungere un ulteriore e importante tassello al proprio percorso di crescita. Gara intensa e combattuta, caratterizzata da buoni ritmi e da diversi spunti interessanti sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto fisico. Per coach Boninfante si è trattato di un’importante occasione per verificare lo stato di crescita del gruppo dopo quasi cinque settimane di preparazione e dopo i precedenti confronti con Campobasso, Belluno, Modena e Cuneo.

Non solo indicazioni tecniche dal campo: il pomeriggio ha regalato anche il debutto ufficiale della nuova maglia da riscaldamento della stagione 2026-2027. Un primo assaggio della nuova identità biancorossa.

L’allenamento congiunto ha confermato i progressi della formazione biancorossa, che ha mostrato magari meno brillantezza rispetto alle ultime uscite ma buoni automatismi in diversi fondamentali e una crescente continuità di rendimento. Spazio anche ad alcune rotazioni e alla gestione dei carichi di lavoro, elementi fondamentali in questa fase della stagione nella quale l’obiettivo principale resta quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio ufficiale.

Prossimo impegno sabato 3 ottobre a Schio dove i biancorossi parteciperanno al Memorial Masiera Day e affronteranno la pari categoria Pallavolo Padova.

Gas Sales Piacenza – Tinet Prata di Pordenone 3-1

(25-18, 25-15, 25-19, 20-25)

Gas Sales Piacenza: Porro 1, Zlatanov 11, McHenry 6, Bovolenta 19, Gutierrez 2, Comparoni 11, Pace (L), Fraleone, Leon 6, Brborić 11, Travica, Rizzo, Destro, Kotlar. All. Boninfante.

Tinet Prata di Pordenone: Alberini, Terpin 5, Larizza 4, Klets 16, Bergmann 9, D’Heer 12, Toscani (L), Katalan 4, Pol 3, Marsili 1, Guadagnini (L). Ne. Frassanella, Umek. All. Di Tommaso.