Volontariato in Onda, la Pubblica Assistenza San Giorgio rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura del soccorso e della solidarietà – AUDIO

La Pubblica Assistenza San Giorgio rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura del soccorso e della solidarietà, promuovendo due importanti iniziative gratuite rivolte alla cittadinanza. Il primo appuntamento si è svolto sabato 26 settembre con la lezione sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica mentre lunedì 28 settembre è stata la volta della serata di presentazione del corso gratuito di primo soccorso. Il tema è stato trattato all’interno della rubrica Volontariato in Onda realizzata da Radio Sound e CSV Emilia.

Durante i nostri incontri sulla disostruzione delle via aree – spiega Andrea Merli formatore della Pubblica Assistenza di San Giorgio – cerchiamo di dare indicazioni chiare e precise, quindi un minimo di teoria, ma soprattutto tanta pratica per aiutare le persone in caso di bisogno. In particolare su cosa fare immediatamente in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Poi è stata la volta della presentazione del corso gratuito di primo soccorso, un percorso formativo che si svolgerà due volte alla settimana e che consentirà ai partecipanti di conoscere i principi fondamentali dell’emergenza sanitaria, del soccorso 118, dei trasporti sociali e del primo soccorso aziendale.

E’ un corso di primo soccorso gratuito rivolto a tutti i cittadini che intendono avere qualche delucidazione in più su come affrontare le prime emergenze, quelle più semplici, chiaramente anche in base alle competenze che si hanno. Ci si può iscrivere attraverso la nostra mail academy@pasangiorgio.it inviando nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono. Le lezioni sono previste due volte settimana il lunedì sera e giovedì sera dalle ore 20 e 30.

Entrambe le iniziative nascono dalla volontà di offrire alla popolazione strumenti concreti per affrontare situazioni critiche e contribuire a costruire una comunità più preparata e consapevole. Ma c’è un obiettivo ancora più ampio: avvicinare nuove persone al mondo del volontariato.

La Pubblica Assistenza San Giorgio, infatti, è costantemente alla ricerca di cittadini disponibili a dedicare una parte del proprio tempo agli altri. Attraverso la formazione e l’affiancamento di personale esperto, chi lo desidera potrà intraprendere un percorso di crescita umana e professionale entrando a far parte dell’associazione e contribuendo ai servizi di emergenza sanitaria, trasporto sociale e assistenza alla comunità.

Il corso di primo soccorso è finalizzato a istruire e formare la popolazione ma anche a sensibilizzarla per cercare di reclutare più volontari possibili. Cittadini, ad esempio, che possono essere già impegnati in quelle che sono attività sociali e socioassistenziali che negli ultimi anni hanno avuto nella nostra associazione un grande incremento in termini di volume di attività e quindi c’è bisogno di più persone disponibili. Il modulo che viene proposto è il primo di tanti corsi che poi servirà invece ai candidati volontari che decideranno poi di fare anche servizi in ambulanza in emergenza e altre attività.

Come sta andando il ricambio generazionale?

Segue il trend convenzionale. Sicuramente negli ultimi 10-15 anni con la riforma sull’età pensionabile, abbiamo molti meno giovani pensionati ed è una cosa normale, quindi stiamo puntando di più sulla componente giovanile. In particolare su ragazzi maggiorenni che hanno un po’ di tempo da dedicare al volontariato magari nelle pause in studio. Per loro è un’opportunità di crescita personale e un aiuto alla comunità.