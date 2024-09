Volley – La Gas Sales Piacenza lotta, ma in finale di Supercoppa ci va Perugia. Anastasi: “Ricezione e battuta deficitari”

Gas Sales Piacenza saluta la Del Monte Supercoppa 2024: in semifinale contro la corazzata Perugia lotta ma alla fine sono gli umbri a centrare la finale di domani.

Una Gas Sales Piacenza che ha pagato una ricezione non certo nella migliore giornata, troppi errori e poca incisività dalla linea dei nove metri. Dopo aver perso il primo parziale nonostante si fosse trovata in vantaggio di due lunghezze (14-16), la formazione biancorossa è stata brava ad impattare i conti vincendo il secondo parziale per poi cedere nel terzo. Nel quarto è stata costretta sempre a rincorrere, ha fatto sentire il fiato sul collo agli avversari (20-18) ma non è bastato.

Diciotto i punti di Maar e 12 quelli di Romanò, due muri per Kovacevic e Galassi.

Domenica e lunedì di riposo e quindi via alla settimana che porta al debutto in campionato con Modena fissato per domenica 29 settembre al PalabancaSport (ore 16.00).

Le parole di coach Anastasi

“Non ha funzionato la battuta ma soprattutto la ricezione e contro squadre come Perugia se non metti un po’ di volte la palla nei tre metri diventa tutto difficile. La nostra è una linea di ricezione tutta nuova e ci vuole tempo ma sono fiducioso perché ho visto in campo tanta voglia e soprattutto i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Hanno dato tutto quello che potevano e avevano in questo momento ma non è bastato per mettere in crisi Perugia”.

SIR SUSA VIM PERUGIA – GAS SALES PIACENZA 3-1

(25-22, 23-25, 25-20, 25-21)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Russo 7, Giannelli 5, Poltnytskyi 3, Loser 11, Ben Tara 15, Semeniuk 10, Colaci (L), Ishikawa 12, Cianciotta. Ne: Piccinelli (L), Candellaro, Zoppellari, Herrera. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Simon 5, Romanò 12, Maar 18, Galassi 6, Brizard 1, Kovacevic 10, Scanferla (L), Bovolenta 3, Andringa, Mandiraci 2. Ne: Salsi, Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.