Volley, Serie B – La Canottieri Ongina insegue la terza vittoria consecutiva: arriva Carpi

A caccia del tris. Dopo due vittorie consecutive, in serie B maschile la Canottieri Ongina insegue il terzo successo a fila e lo fa ospitando l’Univolley Carpi, attesa domani (sabato) alle 18 al palazzetto di Monticelli d’Ongina (Piacenza) nella nona giornata d’andata del girone D. I gialloneri piacentini sono reduci dal bel 3-1 di sabato scorso a San Martino in Rio contro l’Ama e ora sfidano i carpigiani, nelle cui fila milita lo schiacciatore Michele Grassano (classe 1986), un nome conosciuto a Piacenza dove ha militato in A1 dal 2008 al 2010 festeggiando anche lo scudetto biancorosso.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 20, Viadana, Arredopark Dual Caselle 17, National Transport Villa d’Oro Modena 15, Canottieri Ongina 13, Kema Asola Remedello 12, Ama San Martino, Volley Veneto Benacus, Modena Volley 10, Univolley Carpi 9, Malagoli-Tensped 6, Gas Sales Volley 3, Moma Anderlini Modena 2.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.