Un libro dedicato a Corrado Sforza Fogliani, il 18 settembre la presentazione al PalabancaEventi

A distanza di quattro anni dalla scomparsa di Corrado Sforza Fogliani, per molti anni presidente della Confedilizia, la Confederazione ne celebra il ricordo a Piacenza, venerdì 18 settembre, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Corrado Sforza Fogliani, ore 18), con la presentazione di un volume a lui dedicato dal titolo “Il Rivoluzionario liberale” edito da Liberilibri.

Dopo i saluti di Domenico Capra, vicepresidente della Banca di Piacenza che ospita la manifestazione, previsti gli interventi di Antonino Coppolino, Emanuele Galba, Carlo Lottieri, Pierluigi Magnaschi, Michele Silenzi e Giorgio Spaziani Testa. Modererà Alberto Ciapparoni, giornalista di RTL 102.5. A seguire, sempre al PalabancaEventi, vi sarà la cerimonia di consegna di un premio di laurea istituito dalla Confedilizia in memoria di Corrado Sforza Fogliani presso l’Università Cattolica di Piacenza.

L’evento sarà un’occasione per condividere, nella città natale che tanto ha amato, assieme a coloro che hanno conosciuto l’avvocato Sforza Fogliani e hanno lavorato con lui, ricordi della sua lunga e laboriosa vita consacrata alle discipline giuridiche, a quelle economiche, alla passione per il giornalismo, per la storia e per l’arte.

Stante l’altissimo numero di prenotazioni ricevute, i posti in Sala Corrado Sforza Fogliani e nelle salette attigue sono esauriti. Sarà comunque possibile assistere all’evento da una sala videocollegata con ingresso da via Mentana (prenotazione obbligatoria: tel. 0523.542441; mail:prenotazionieventi@bancadipiacenza.it). L’incontro sarà anche visibile in diretta streaming collegandosi al sito www.bancadipiacenza.it.

Agli intervenuti sarà fatto omaggio di una copia del libro.