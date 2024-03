Volley, Serie B1 – Il Rimont Progetti stoppa l’Everest: a Genova il MioVolley sconfitto 3-1

Sconfitta in quattro set per l’Everest MioVolley che cade in quattro set sul campo del Rimont Genova, formazione penultima in classifica che strappa così tre punti importanti per alimentare la corsa salvezza. Il MioVolley resta così ancorato alla quarta piazza ad un punto di distanza da Garlasco (che ha però una partita in meno) fermato per 3-0 dalla capolista Imola.

L’avvio di gara lascia ben sperare per le biancoblu (4-8) che mantengono un discreto margine di sicurezza sulle padrone di casa anche nella fase successiva del parziale. Il finale di set però si complica con l’Everest costretto a giocarsi il set ai vantaggi: il MioVolley passa 25-27.

La rincorsa del primo set rappresenta quasi un presagio di un pomeriggio complesso per il MioVolley: Genova passa a condurre le operazioni nel secondo parziale (11-16) mantenendo continuità e costringendo all’inseguimento la squadra di coach Mazzola che non riesce a rientrare: si chiude 25-20.

Più combattuta la prima parte del terzo set con l’Everest che passa avanti (5-8) ma si vede sopravanzare dal Rimont (16-14) che guadagna fiducia riuscendo a trovare l’allungo decisivo e chiudere in scioltezza 19-25. Il sorpasso nel conto set esalta Genova che si mantiene in controllo anche del quarto parziale fin dai primi scambi: la gara va così in archivio con il punteggio di 3-1 in favore del Rimont.

RIMONT GENOVA-EVEREST MIOVOLLEY 3-1

(25-27; 25-20; 25-19; 25-18)

RIMONT PROGETTI GENOVA: Stagnaro, Gotti 14, Pirro 11, Piccardi, Vieri 4, Poggi 12, Rissetto 15, Allegri, Battilana, Bulla (L). NE: Fabbrini, Serra, Tadei, Trevisol, Fossa (L). All. Zanoni-Corrado

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 4, Bianchini, Naddeo 3, Moretti, Cornelli 14, Scarabelli 15, Ducoli 1, Guaschino 9, Negri 4, Nedeljkovic 1, Fizzotti (L), Passerini (L). All. Mazzola