A Palazzo Farnese 800 visitatori nella prima domenica di marzo

Nonostante il maltempo che poteva rendere la giornata poco invitante, sono state più di 600 persone – cui vanno aggiunti i circa 200 visitatori della mostra sui “Fasti Farnesiani” – coloro che nella giornata odierna hanno letteralmente preso di mira Palazzo Farnese, approfittando anche del fatto che la prima domenica del mese l’ingresso comprensivo di tutte le Sezioni costa solo un euro. “Un viavai continuo – spiega Simone Varani, il responsabile degli addetti alla biglietteria – di famiglie con bambini al seguito, di giovani e di meno giovani che hanno ravvivato la vignolesca mole con presenze da record”. Se si aggiunge che nella giornata di oggi era in programma anche l’iniziativa per i bambini che tanto successo sta avendo, dal titolo “Il prof. Whippet e la discendenza fantasma”, questa domenica è senz’altro tra le più prolifiche in fatto di visitatori dall’inizio dell’anno.

I musei di Palazzo Farnese, attrattiva turistica

Afferma, in proposito, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Christian Fiazza: “Queste presenze massicce confermano l’attrattività turistica della nostra città e in particolare dei Musei di Palazzo Farnese. Questo grazie alla spinta che come Amministrazione comunale stiamo dando al cinquecentesco Palazzo, rendendolo sempre più un luogo di riferimento per i piacentini e per coloro che, provenienti da altre realtà, amano l’arte e il gusto. Una risposta che inorgoglisce e che ci porta spesso a raggiungere un numero di ingressi davvero notevole, perché le oltre 600 presenze stanno a significare che Palazzo Farnese è oggi un luogo d’arte e di storia molto conosciuto. Sono estremamente orgoglioso di tutto lo per la professionalità e l’impegno e per l’attaccamento a questo storico bene culturale da parte della nostra comunità. Credo anche che ci sia una riscoperta della cosiddetta provincia italiana e questo rappresenta un elemento molto confortante. Comunque, tanta gente al Farnese non la si vedeva da tempo”.

Non solo i piacentini hanno gremito le sale del Palazzo, ma anche molti visitatori provenienti dalla vicina Lombardia, dal Veneto, da Reggio Emilia, Alessandria e dal versante ligure. Ha prevalso il target formato famiglia: genitori coi figli e tante coppie, catturati soprattutto dalla bellezza della Sezione romana e della curiosità per le carrozze d’epoca.