Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad brilla ma cede alla Promoball Sanitars (3-1)

Un gioco che cresce e migliora e una classifica che diventa più preoccupante. E’ questo il paradosso della Rossetti Market Conad in B2 femminile, con la squadra allenata da Paolo Bergamaschi che vede sensibili segnali positivi nella pallavolo espressa ma al contempo scivola più nelle sabbie mobili della zona retrocessione.

Ieri (sabato) a Maclodio (Brescia) le gialloblù hanno sfoggiato una prova importante per carattere e qualità al cospetto della Promoball Sanitars, seconda forza del campionato che ha bissato il 3-1 dell’andata. Sotto 1-0, Alseno ha risposto con veemenza nella seconda frazione, mentre il primo rammarico arriva nel terzo set, dove Malvicini e compagne stavano proseguendo sull’onda lunga dell’entusiasmo e della qualità firmando un ottimo inizio. Lì le piacentine hanno subìto la reazione bresciana, cedendo poi nel finale. Mai doma, la Rossetti Market Conad ci ha riprovato anche nel quarto set, arrivando sul +2 intorno a quota venti ma ancora una volta senza riuscire a piazzare il guizzo che valeva il tiebreak.

Così, è arrivata la quinta sconfitta consecutiva, dato alimentato sicuramente dal ciclo di ferro (affrontate le prime quattro della classe), ma che non aiuta in chiave classifica, con le gialloblù ora quart’ultime a 16 punti, a -2 dalle “cugine” piacentine della Vivi Energia Vap, corsare al tie break a Collecchio contro il Galaxy. Così diventerà determinante il derby piacentino di sabato 15 febbraio alle 20,30 ad Alseno contro la Decalacque River Volley, penultima con 8 punti.

Paolo Bergamaschi, il coach

“E’ arrivata una sconfitta troppo severa, sono tre partite che giochiamo contro squadre di assoluto livello per la B2 e non riusciamo a portare a casa un punto che abbiamo dimostrato di meritare e questo diventa un po’ logorante. A Maclodio tanti sono stati i segnali positivi arrivati durante il match: la reazione del secondo set, la partenza sprint del terzo (12-6) prima della parità a quota 14, con un episodio dubbio sul 20-20 che non ci ha sorriso. Tanta battaglia anche nel quarto set fino al 22-20 per noi, poi non abbiamo sfruttato alcune situazioni non seguendo le indicazioni e infine sul 24-23 ci ha condannato una palla dubbia”.

Quindi aggiunge

“Dobbiamo avere la forza di guardare oltre il risultato e il tabellino parla chiaro: i due posti quattro (Arfini e Mandò, 17 e 16 punti) hanno fatto veramente bene, le centrali Frassi e Ghibaudo hanno avuto percentuali alte, la ricezione ha tenuto, mentre forse possiamo fare qualcosa in più in difesa. Peccato non sia arrivato un punto che nella nostra situazione poteva valere tanto, al di là della classifica. Dobbiamo vivere di momento in momento e di settimana in settimana e speriamo di metabolizzare velocemente questa delusione e da domani trovare la forza per prepararci al meglio per il derby, dove ci sarà un solo risultato utile per noi”.

PROMOBALL SANITARS-ROSSETTI MARKET CONAD 3-1

(25-17, 17-25, 25-21, 25-23)

PROMOBALL SANITARS: Olivieri 6, Castellini 13, Cecchetto 11, Negri, Populini 23, Ferrari 1, Bandera (L), Macobatti 8, Diana 6, Conti 3, Scotti. N.e.: Gatti, Savoldini, Bergamaschi (L). All.: Nibbio

ROSSETTI MARKET CONAD: Arfini 17, Frassi 10, Pioli 4, Mandò 16, Ghibaudo 11, Malvicini 3, Toffanin (L), Giova, Masotti 2, Palazzina 1, Amatucci. N.e.: Konate, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bergamaschi