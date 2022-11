Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza anticipa al sabato contro Taranto, Recine: “Partita difficile”

Gas Sales Piacenza in viaggio verso la Puglia dove domani, sabato 5 novembre, alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv), affronterà al PalaMazzola di Taranto la Gioiella Prisma Taranto, gara valida per la sesta giornata d’andata di SuperLega.

Ancora una gara in orario serale per la formazione biancorossa reduce dalla sconfitta casalinga con Monza. Partiti in mattinata per Taranto, Brizard e compagni oggi pomeriggio si alleneranno nella città pugliese e domani mattina è prevista la rifinitura al PalaMazzola.

L’obiettivo è tornare alla vittoria e trovare punti importanti anche in vista della qualificazione alla Coppa Italia a cui parteciperanno le prime otto squadre in classifica al termine del girone di andata.

Dall’altra parte della rete una Gioiella Prisma Taranto uscita sconfitta nell’ultima gara di campionato giocata davanti al proprio pubblico con Padova: dopo aver vinto i primi due set i pugliesi hanno subito la rimonta degli avversari e perso ai vantaggi il quinto parziale.

Una settimana intensa di lavoro dedicata alla tecnica, in alternanza ai pesi, ha permesso ai biancorossi di migliorare e affinare ulteriormente i meccanismi.

L’avversario: Gioiella Prisma Taranto

Al suo terzo anno consecutivo in SuperLega Credem Banca la Gioiella Prisma Taranto, dopo la storica salvezza conquistata nel marzo scorso, è ancora guidata dall’esperto Vincenzo Di Pinto. Nel roster spiccano le figure di Marco Falaschi e del piacentino Aimone Alletti, con il campione del mondo U21 Tommaso Stefani oltre che i nuovi schiacciatori Oleg Antonov, ex Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, e Eric Loeppky. Taranto è una squadra composta dal giusto mix tra giocatori esperti e giovani, come testimoniano la presenza del greco Andreopoulos e dello svedese Ekstrand e il fanese Lucconi, atleti che vogliono sfruttare l’esperienza tarantina come trampolino di lancio. Il tecnico Di Pinto potrà inoltre contare anche sull’esperienza di due centrali veterani come Gargiulo e Larizza e sul libero Marco Rizzo, coadiuvato da Pierri, insieme al regista Cottarelli che sarà il vice di Falaschi.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 15; Top Volley Cisterna e Itas Trentino 10; Cucine Lube Civitanova 9; WithU Verona 8; Allianz Milano, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Vero Volley Monza 7; Pallavolo Padova e Gioiella Taranto 6, Valsa Group Modena 5; Emma Villas Aubay Siena 3.

1 incontro in più: Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova