Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, appuntamento domenicale a Bologna

Quinta giornata d’andata nel campionato nazionale di serie B2, girone F, per la Pallavolo San Giorgio Piacentino. La formazione di coach Matteo Capra sarà impegnata, domenica 6 novembre nella trasferta sul campo della Vtb Bologna

Reduce da tre vittorie consecutive che hanno portato il team piacentino al secondo posto della classifica, insieme a Mirandola ed Anderlini, dietro alla capolista Gossolengo. Dal canto suo il giovane team felsineo, allenato da Luca Penazzi ha due punti in classifica, conquistati nel derby bolognese contro la Calanca Persiceto, dopodiché ha perso con Cvr, Arbor Reggio Emilia e Gossolengo.

Non ci sono precedenti tra le due formazioni. Una curiosità la Pallavolo San Giorgio per la prima volta, da quando milita nel campionati nazionale, dal 2019 ad oggi, per la prima volta gioca nel capoluogo di regione dell’Emilia Romagna. Dirigeranno l’incontro Alessandro De Martino e Francesco Scialpi.

Serie D

Questa sera torna in campo la formazione di coach Danilo Dalmonte. Alle 21.15 presso la palestra comunale di Podenzano il Volley SangioPode sfiderà il Vaneton Fortlan-dibi Reggio Emilia.