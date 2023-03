Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza ospita Padova per l’ultima di regular season

Ventiduesima giornata, undicesima di ritorno, di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza chiude la Regular Season al PalabancaSport affrontando la Pallavolo Padova. Domani, 12 marzo alle 18.00 (diretta su volleyballworld.tv), Brizard e compagni scenderanno in campo per consolidare il sesto posto in classifica.

Dopo il disco rosso a Roeselare nella gara di andata delle Semifinali di Cev Volleyball Cup, i biancorossi cercano ora il riscatto. E domani al PalabancaSport sarà anche una giornata di festeggiamenti. Alla prima uscita della squadra davanti al proprio pubblico verrà celebrata la Del Monte Coppa Italia vinta nella Final Four di Roma.

Gara fondamentale per Gas Sales Piacenza che deve difendere il sesto posto in classifica, gara con il sorriso sulle labbra per Pallavolo Padova che già una settimana fa ha conquistato la matematica salvezza e domani potrà giocare senza particolari pressioni e preoccupazione.

Un PalabancaSport che vedrà la presenza sugli spalti di un centinaio di brasiliani della Comunità Brasiliana del Nord Italia che a fine partita incontreranno Ricardo Lucarelli e Yoandy Leal.

La gara di andata è stata vinta a Padova dai biancorossi per 3-1.

Alessandro Fei (Direttore Sportivo Gas Sales Piacenza)

“Con Padova è una partita particolare, affrontiamo una squadra che ha già raggiunto la salvezza mentre noi dobbiamo fare qualche punto per consolidare la posizione in classifica. Ben venga questa partita perché abbiamo bisogno di ritrovare il ritmo di gioco che in queste ultime gare, dopo la vittoria in Coppa Italia, abbiamo perso. Mentalmente ci siamo ma dobbiamo ritrovare il giusto ritmo di gioco. Abbiamo speso molte energie nella Final Four di Coppa Italia e certamente il fatto di giocare ogni tre giorni non ci aiuta visto che ci si allena poco e stiamo viaggiando parecchio sia in Italia che in Europa. Siamo nel momento più importante della stagione e dobbiamo farci trovare pronti”.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 62; Itas Trentino 41; Valsa Group Modena 40; Cucine Lube Civitanova 38; WithU Verona 34; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 31; Vero Volley Monza 30; Allianz Miano 27; Top Volley Cisterna 26; Pallavolo Padova 18; Gioiella Prisma Taranto 16; Emma Villas Aubay Siena 15.