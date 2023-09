La dodicesima edizione della Marcia Fuoriclasse: un successo di partecipazione e solidarietà

La Scuola Elementare di Quarto ha dato il via all’anno scolastico con entusiasmo, organizzando la dodicesima edizione della Marcia Fuoriclasse venerdì 22 settembre. I partecipanti, compresi insegnanti, alunni, genitori e simpatizzanti, sono stati ben 500, che hanno camminato e corso attraverso le strade di Quarto, frazione piacentina.

Marcia Fuoriclasse i percorsi

La manifestazione si è sviluppata su due percorsi, uno da 5 km e uno da 10 km, e ha coinvolto anche numerose autorità, tra cui il Sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri, l’Assessore alle politiche educative e allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati, la Dirigente Scolastica Giorgia Antaldi e il Sindaco di Podenzano Alessandro Piva.

Gli ospiti

Durante l’evento, i ragazzi dell’under 15 della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza hanno svolto il ruolo di testimoni, raccontando ai giovani alunni le sfide e le gratificazioni che derivano dalla costanza e dal sacrificio nel perseguimento degli obiettivi a lungo termine. La maestra Mariarita Agosti, motore di questa iniziativa, ha evidenziato durante la presentazione le numerose attività previste per l’anno scolastico 2023/2024, invitando genitori e bambini a partecipare all’open day programmato per novembre.

Pasta party finale

Al termine della camminata, i partecipanti hanno potuto godere di un pasta party organizzato dagli Alpini e di stand gastronomici, che hanno offerto momenti di convivialità e sorrisi grazie all’attiva partecipazione di genitori ed insegnanti. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per sostenere attività scolastiche rivolte ai bambini e per donare una parte a Suor Albina, al fine di sostenere una piccola Scuola in Tanzania.

La dodicesima edizione della Marcia Fuoriclasse è stata una giornata all’insegna dello sport, dell’entusiasmo e della solidarietà, testimoniata dalla grande partecipazione e dall’impegno di tutti i suoi organizzatori e partecipanti.