Volley, Serie B2 – La capolista Soliera supera in tre parziali le under 18 della Nordmeccanica VAP

Si chiude con una sconfitta la venticinquesima giornata di B2 per la Nordmeccanica VAP, ultima trasferta stagionale: Soliera riesce a chiudere la partita nonostante il crescendo della Academy che prova a riaprire la gara con una decisa rimonta nel terzo set che non sfocia però nel risultato sperato dalle under 18 della Academy.
Sul campo di un’avversaria già certa della promozione in B1 la partita entra subito nel vivo: dopo la primissima fase in equilibrio sono le padrone di casa a passare in avanti con un break di quattro punti (8-4). Nonostante la risposta della VAP Soliera mantiene il vantaggio (19-14) riuscendolo a condurre fino al termine del parziale, chiuso 25-21.
Secondo parziale in salita per la Academy che si ritrova ad inseguire (13-6): la Nordmeccanica prova ancora una volta ad organizzare le contromisure ma il vantaggio avversario non viene scalfito (18-12) fino al 25-18 dopo una palla set annullata.
Le modenesi spingono a servizio in avvio di terzo set (7-3), la VAP risponde picchiando forte sulla seconda linea di casa (7-6) ma serve un timeout che scatta sul punteggio di 10-6. Al rientro in campo è però Soliera a prendere l’iniziativa (17-9) spingendo con decisione: nel finale si fa sentire la Academy con due ace (20-18) con lo score che si fa piuttosto interessante fino al ventidue pari. È una nuova accelerazione della formazione di casa a decidere la contesa.
HYDROPLANTS SOLIERA VOLLEY150-NORDMECCANICA VAP 3-0
(25-21; 25-18; 25-22)
NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Fenzio, Isitor, Uwadiae, Sandonà, Ferri, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Glavina. All. Fanni