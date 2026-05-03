Annullato il festival Alley Oop, Zandonella (Lega): “Giunta disinteressata a realtà che non fanno parte del giro giusto”

“L’annullamento dell’edizione 2026 di Alley Oop è una sconfitta per i giovani piacentini e conferma il disinteresse di questa amministrazione verso realtà che probabilmente non fanno parte del giro ‘giusto’”. Così il consigliere della Lega, Luca Zandonella, annuncia un’interrogazione sul futuro del festival che dal 2012 è punto di riferimento per sport e musica in città.

“Parliamo di una kermesse capace di coinvolgere molte decine di volontari e ospiti nazionali, valorizzando il territorio. Eppure – attacca Zandonella – negli ultimi anni gli organizzatori sono stati sistematicamente ostacolati: prima il trasferimento forzato al pattinodromo con la riduzione dei giorni dell’evento, ora il colpo di grazia dovuto ai ritardi nelle comunicazioni sull’effettiva disponibilità del Daturi che hanno portato allo stop per il 2026”.

Secondo l’esponente del Carroccio, le responsabilità sono chiare e partono dai ritardi cronici all’Arena Daturi: i lavori hanno subito nel tempo continui rallentamenti, prolungando la chiusura dell’area e rendendola inutilizzabile. A questo si aggiungono le promesse mancate sullo skate park che, nonostante gli annunci di oltre tre anni fa, rimane un fantasma: ad oggi non si vede nulla di concreto, bando compreso, se non le solite dichiarazioni d’intenti senza seguito. Perché l’amministrazione non ha fatto tutto il possibile per salvare l’evento, dimostrando una mancanza di reale supporto verso una realtà storica?”.

“Il timore – conclude Zandonella – è che Alley Oop finisca per colpa di una gestione comunale incapace di fornire aiuto concreto. Chiedo alla Giunta di spiegare i motivi di questa inerzia e se esiste la volontà di sostenere il protagonismo giovanile di tutte le associazioni. Servono certezze per l’edizione 2027 o Piacenza perderà questo evento per sempre”.

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