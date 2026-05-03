Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio espugna Valdarno con un secco 3-0

Dopo il netto 3-0 su Ripalta Cremasca nel penultimo turno casalingo, che aveva rimandato la festa promozione, They e compagne si ripetono anche in trasferta superando Valdarno con lo stesso punteggio. Un successo che vale il salto in A3 per la formazione lombarda, insieme a Campagnola Emilia, vittoriosa contro Forlì.
La Pallavolo San Giorgio disputa una gara praticamente perfetta sotto ogni punto di vista. Il primo set è equilibrato nelle fasi iniziali, ma lo strappo decisivo arriva sull’11-12, quando le piacentine piazzano un break di 0-6. Valdarno tenta di rientrare fino al 18-21, ma un ace di Sesenna chiude il parziale.
Nel secondo set regna l’equilibrio fino al 13-13, poi Valdarno prova l’allungo con cinque punti consecutivi. They interrompe il momento negativo (18-14), ma la squadra di casa viene prima raggiunta e poi superata (19-20) da un nuovo filotto ospite. La Pallavolo San Giorgio allunga sul 20-23 e chiude 23-25.
Il terzo set ricalca l’andamento del primo nelle battute iniziali (10-8), poi They firma il pareggio sull’11-11 e le ospiti prendono definitivamente il controllo (12-17). Un punto dell’ex Marinucci riaccende le speranze di Valdarno, subito spente dall’attacco di Pratissoli (17-21). Nel finale, la Pallavolo San Giorgio gestisce senza difficoltà fino al 20-25, conquistando tre punti esterni che mancavano da novembre (ultimo 0-3 contro Anderlini) e la settima posizione in classifica.
Nell’ultima giornata, sabato 9 maggio, la Pallavolo San Giorgio ospiterà Riccione, impegnata nella lotta per evitare i playout. Fischio d’inizio alle ore 20.30 al palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino.
Pediatrica Bindi Valdarno-Pallavolo San Giorgio 0-3
(18-25 23-25 20-25)
Passione Valdarno: Bondarenko 4, Fiori (L), Brutti, Fontemaggi 12, Covino 8, Biondi, Caruana (L), Citterio, Braida 1, Davoli, Pagot 9, Chierici, Poli 2, Marinucci 9. All. Chiappafreddo.
Pallavolo San Giorgio: Sesenna 11, They 15, Cornelli 4, Caviati, Bassi, Gilioli, G. Galelli (L) 1, Lunardini, Pratissoli 1, Cossali 5, Bresciani 2, Martinelli 12, L. Galelli (L). All. Capra.
Classifica
Ravenna 62 (21-4) punti; Ripalta Cremasca 55 (20-5); Osgb Campagnola 55 (19-6); Valdarno 52 (17-9); Fantini Folcieri Ostiano 44 (14-11); Bologna 40 (14-11); Pall. San Giorgio Pc 34 (11-14); Cesena 33 (10-15); Montesport 31 (11-14); Forlì 29 (10-15); Riccione 26 (8-16); Centro Volley Reggiano 25 (8-17); Pall. Scandicci 20 (7-18); Moma Anderlini 17 (5-19).