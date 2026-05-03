Volley, Serie B – Il derby del Po si tinge di giallonero: la Canottieri Ongina la spunta su Cremona (3-2)

E’ un tie break mozzafiato a regalare la vittoria alla Canottieri Ongina nel “derby” del Po contro la Pallavolo Cremonese, con la squadra di Gabriele Bruni in festa a Monticelli con il 21-19 del quinto e decisivo set. Tagliati fuori dai giochi per i play off (due posti), i piacentini non hanno tirato i remi in barca, anzi, hanno duellato a viso aperto contro la squadra dell’altra sponda del Grande Fiume ricca di ex e arrivata con l’intento di blindare il pass per la post-season dovendo invece rimandare il discorso all’ultima giornata. Per la Canottieri Ongina, 31 punti per lo schiacciatore Alex Reyes e 19 per il compagno di reparto Elio Cormio, mentre 12 sono stati i punti del centrale Gabriele Cucchi.
“Dopo la sconfitta del PalAnderlini – il commento di coach Gabriele Bruni – avevamo chiesto ai ragazzi gli ultimi due sforzi e uno è stato fatto. Bisogna fare un elogio al gruppo squadra per l’impegno e la serietà profusi durante la stagione. Non era un match semplice contro la seconda in classifica, un avversario di tutto rispetto. E’ stata una partita lottata, quasi vinta, poi quasi persa e infine riacciuffata, i ragazzi sono stati bravi e concentrati per tutta la gara e la vittoria è un premio al loro lavoro. Chiaramente ci sono state alcune situazioni, ricorrenti, che alla fine dei conti pesano molto sulla bilancia dell’incontro”.
Per la Canottieri Ongina, un moto d’orgoglio importante che testimonia le potenzialità (espresse a singhiozzo durante l’anno) del gruppo, capace di vincere una volta con tre delle prime quattro squadre della classifica (unica bestia nera Cisano).
Sabato i gialloneri (quinti con 44 punti) chiuderanno l’annata al PalaPanini (ore 17,30) contro i giovani di Modena Volley, ultimi a quota 14.
CANOTTIERI ONGINA-PALLAVOLO CREMONESE 3-2
(25-22, 19-25, 25-22, 23-25, 21-19)
CANOTTIERI ONGINA: Cucchi 12, Mandoloni 1, Cormio 19, Imokhai 1, Battaglia 4, Reyes 31, Rosati (L), Mari 8, Boschi 1, Morchio 7, Ruggeri 1. N.e.: Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni
PALLAVOLO CREMONESE: Colangelo 2, Ferraguti 20, Lupi 6, Colella 20, Binaghi 6, Sanchez 9, Cereda (L), Bertuzzi, Lottero, Codeluppi D. 7, De Biasi, Pontoglio. N.e.: D’Avossa, Rossi (L). All.: Codeluppi A.