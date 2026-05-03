Volley, Serie B – Il derby del Po si tinge di giallonero: la Canottieri Ongina la spunta su Cremona (3-2)

E’ un tie break mozzafiato a regalare la vittoria alla Canottieri Ongina nel “derby” del Po contro la Pallavolo Cremonese, con la squadra di Gabriele Bruni in festa a Monticelli con il 21-19 del quinto e decisivo set. Tagliati fuori dai giochi per i play off (due posti), i piacentini non hanno tirato i remi in barca, anzi, hanno duellato a viso aperto contro la squadra dell’altra sponda del Grande Fiume ricca di ex e arrivata con l’intento di blindare il pass per la post-season dovendo invece rimandare il discorso all’ultima giornata. Per la Canottieri Ongina, 31 punti per lo schiacciatore Alex Reyes e 19 per il compagno di reparto Elio Cormio, mentre 12 sono stati i punti del centrale Gabriele Cucchi.

“Dopo la sconfitta del PalAnderlini – il commento di coach Gabriele Bruni – avevamo chiesto ai ragazzi gli ultimi due sforzi e uno è stato fatto. Bisogna fare un elogio al gruppo squadra per l’impegno e la serietà profusi durante la stagione. Non era un match semplice contro la seconda in classifica, un avversario di tutto rispetto. E’ stata una partita lottata, quasi vinta, poi quasi persa e infine riacciuffata, i ragazzi sono stati bravi e concentrati per tutta la gara e la vittoria è un premio al loro lavoro. Chiaramente ci sono state alcune situazioni, ricorrenti, che alla fine dei conti pesano molto sulla bilancia dell’incontro”.

Per la Canottieri Ongina, un moto d’orgoglio importante che testimonia le potenzialità (espresse a singhiozzo durante l’anno) del gruppo, capace di vincere una volta con tre delle prime quattro squadre della classifica (unica bestia nera Cisano).

Sabato i gialloneri (quinti con 44 punti) chiuderanno l’annata al PalaPanini (ore 17,30) contro i giovani di Modena Volley, ultimi a quota 14.

CANOTTIERI ONGINA-PALLAVOLO CREMONESE 3-2

(25-22, 19-25, 25-22, 23-25, 21-19)

CANOTTIERI ONGINA: Cucchi 12, Mandoloni 1, Cormio 19, Imokhai 1, Battaglia 4, Reyes 31, Rosati (L), Mari 8, Boschi 1, Morchio 7, Ruggeri 1. N.e.: Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

PALLAVOLO CREMONESE: Colangelo 2, Ferraguti 20, Lupi 6, Colella 20, Binaghi 6, Sanchez 9, Cereda (L), Bertuzzi, Lottero, Codeluppi D. 7, De Biasi, Pontoglio. N.e.: D’Avossa, Rossi (L). All.: Codeluppi A.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy