Nel pomeriggio di ieri, un cittadino albanese di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato alla frontiera aeroportuale di Bergamo da personale della Questura di Piacenza, per essere rimpatriato nel Paese d’origine.

L’uomo è stato rintracciato nella mattinata del 27 novembre grazie alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che a seguito del controllo accertavano l’irregolarità sul territorio nazionale del soggetto perché privo di qualsiasi titolo ed è stato accompagnato in Questura.

È stata avviata la procedura di espulsione, culminata con l’accompagnamento dell’uomo presso la frontiera aeroportuale di Bergamo da parte di personale specializzato della Questura, per il rimpatrio.

Rimpatriato anche un macedone

Nella giornata di mercoledì, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino macedone di anni 45, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato al C.P.R. di Milano Corelli.

L’uomo è stato rintracciato nella giornata del 25 novembre grazie alle volanti che a seguito di un controllo ne accertavano l’irregolarità sul territorio nazionale ed è stato accompagnato in Questura. Il cittadino straniero, possiede un profilo di spiccata pericolosità sociale, con diverse espulsioni, precedenti per furto, resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale ed in materia di stupefacenti. Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione e alla luce di quanto emerso, è stata avviata la procedura di espulsione dell’uomo il quale è stato, nello stesso giorno, accompagnato da personale specializzato della Questura presso il CPR di Milano Corelli.