Il gastroenterologo si avvicina alle case dei piacentini, pure di chi vive in collina o in montagna. Per la prima volta, infatti, gli specialisti dell’Azienda Usl di Piacenza visitano anche a Bobbio e Bettola, portando sul territorio un’attività specialistica tradizionalmente concentrata nei grossi ospedali. “Un modo per avvicinare la presa in carico e permettere a sempre più cittadini di trovare una risposta specialistica vicino a casa – spiega Giovanni Aragona, direttore della Gastroenterologia ed epatologia dell’Ausl – Riduciamo la necessità di spostarsi verso il capoluogo per una visita specialistica”.

Visite gastroenterologiche a Bobbio e Bettola per reflusso, dolore addominale e gonfiore

Il servizio, avviato a settembre, propone in particolare visite di primo accesso per inquadrare sintomi di carattere gastroenterologico, come ad esempio reflusso, dolore addominale e gonfiore. Prestazioni che finora venivano erogata solamente nell’ospedale di Piacenza e, da qualche tempo, in quello di Fiorenzuola e nella Casa della comunità di Podenzano. E che ora arrivano anche nell’ospedale di Bobbio e nella Casa della comunità di Bettola. “Al momento in questi due comuni le gastroenterologhe della nostra équipe, Patrizia Perazzo e Erika Bolzoni, sono presenti indicativamente ogni 10-15 giorni – aggiunge Aragona – Ma in futuro, se ci sarà necessità e compatibilmente con le risorse disponibili, potremmo anche consolidare e potenziare progressivamente questa presenza”.

Oltre 200 visite gastroenterologiche nei primi due mesi: come prenotare

Nel corso dei primi due mesi soltanto a Bobbio e Bettola sono state erogate oltre 200 visite gastroenterologiche. Come la maggior parte delle altre prestazioni diagnostiche del sistema sanitario, le visite nelle sedi territoriali sono prenotabili con un’impegnativa del medico di base attraverso i canali ordinari: di persona a uno sportello unico Cup o nelle farmacie del territorio, telefonicamente attraverso il numero 800.651941 oppure online tramite il Fascicolo sanitario elettronico o CUPWeb.

Gastroenterologia sul territorio, il supporto al Centro di assistenza e urgenza di Bobbio

La presenza dello specialista sul territorio offre inoltre un supporto alle strutture sanitarie locali. A Bobbio, per esempio, il gastroenterologo può essere coinvolto anche nelle necessità del Centro di assistenza e urgenza, evitando in alcuni casi lo spostamento del paziente a Piacenza per una valutazione specialistica. Lo stesso vale anche a Fiorenzuola, dove l’ambulatorio di Gastroenterologia eroga anche endoscopie diagnostiche e terapeutiche.

Sanità di prossimità, servizi specialistici nelle Case della comunità delle aree interne

“Offrire servizi specialistici anche nelle Case della comunità delle aree interne e montane significa avvicinare le cure ai cittadini, riducendo la necessità di spostarsi verso il capoluogo”, sottolineano Evelina Cattadori e Stefano Nani, direttori dei Distretti Levante e Ponente dell’Azienda Usl di Piacenza. “La presenza dei gastroenterologi si aggiunge all’attività dei medici di medicina generale, favorendo una presa in carico più integrata e rispondente ai bisogni delle persone”.

Gastroenterologia dell’Ausl di Piacenza: oltre 3mila ecografie e 7.500 esami endoscopici all’anno

La Gastroenterologia dell’Azienda Usl di Piacenza esegue ogni anno oltre 3mila ecografie, 7.500 esami endoscopici e registra 500 accessi in day-hospital e 900 ricoveri l’anno.