Quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, un Mustacchio in versione extraterrestre e una squadra che sembra aver finalmente trovato condizione, equilibrio e alternative. I biancorossi fanno visita al Club Milano con l’obiettivo di dare continuità al proprio momento d’oro e non perdere contatto con la vetta. La trasferta di Pero rappresenta un’altra tappa importante nella rincorsa biancorossa alla leadership che, ad oggi, dista solamente due punti: il Nibbiano, in virtù della vittoria in extremis sul Leon, può ancora guardare tutti dall’alto verso il basso. Il Milan Futuro ha una gara in meno e potrebbe potenzialmente raggiungere la compagine di Luca Rastelli al primo posto, ma gli uomini di Franzini hanno quanto meno agganciato il Chievo Verona in seconda posizione.

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Il successo per 3-2 sul Villa Valle ha confermato il momento positivo, ma ha anche lasciato qualche spunto di riflessione. Avanti di due reti grazie alla doppietta del solito Mustacchio, i ragazzi di Franzini hanno attraversato cinque minuti di blackout che hanno rischiato di compromettere una partita apparentemente indirizzata.

“Migliorare si può sempre – ha rimarcato il mister ai microfoni di Radio Sound – Veniamo da partite in cui abbiamo fatto buone prestazioni, però qualche distrazione, qualche cosina che non va durante l’arco della gara, salta fuori. Adesso sono limitate, perché il periodo di disattenzione è breve, ma dobbiamo cercare di eliminarlo. Fare una partita intera senza correre rischi è quasi impossibile, soprattutto quando si prova sempre a vincere, però nelle ultime settimane c’è stato un miglioramento importante”.

“Firmerei per avere solo cinque minuti di blackout, ma ci costano gol”

“Sono passi in avanti che dobbiamo ancora fare -prosegue il tecnico- anche se la strada è buona, perché abbiamo migliorato la continuità nell’arco della partita. Metterei la firma per avere cinque minuti di blackout ogni domenica, perché vorrebbe dire che il resto l’abbiamo fatto alla grande. Però questi blackout ci costano caro: dobbiamo eliminare assolutamente queste pause che, per un motivo o per l’altro, qualche golletto di troppo ce lo stanno facendo prendere”.

Mustacchio da record

Intanto, davanti, c’è un Mustacchio che viaggia a ritmi impressionanti. Sette reti nelle ultime tre partite, dodici complessive in campionato: numeri da autentico fuoriclasse per la categoria che certificano lo straordinario stato di forma del capitano. “Già l’anno scorso aveva segnato tantissimo: 16 gol – spiega il tecnico – Quest’anno, dopo le prime partite, abbiamo cercato di avvicinarlo di più alla porta. Ci aspettavamo che segnasse, ma nessuno si poteva preventivare una media così alta, speriamo che vada avanti così”

Una rosa senza titolarissimi

Sarebbe però riduttivo ricondurre soltanto al suo rendimento la crescita della formazione biancorossa. Il tecnico sta ritrovando alternative e soluzioni, con una rosa che offre finalmente possibilità di scelta e giocatori capaci di interpretare più ruoli. Rrapaj, Sereni, Bassanini e Tremolada sono risorse preziose, in grado di garantire caratteristiche differenti e di alzare il livello della competizione interna. “Gli esterni del 4-3-3 si ritrovano a fare gli esterni del 4-4-2, quindi abbiamo aggiunto un attaccante in più rispetto a quanto si pensava all’inizio – osserva Franzini –. Alcune partite le abbiamo giocate con Tremolada, Bassanini e le due punte: stiamo sfruttando tutti i giocatori. Per stare davanti e fare campionati importanti servono giocatori pronti a entrare quasi come titolari. Titolarissimi non ce ne sono: ci sono tanti giocatori molto bravi che possono fare la differenza quando entrano o quando vengono chiamati dall’inizio, magari quando c’è da variare qualcosa”.

L’avversario

Dall’altra parte ci sarà un Club Milano che sta cercando di ritrovare una propria identità dopo il cambio in panchina. L’arrivo di Allegretti al posto di Scavo ha portato subito una vittoria sul Fiorenzuola, seguita dalla sconfitta con il Caldiero. Il rinvio della gara con il Pro Palazzolo per l’impraticabilità del campo ha poi concesso ai milanesi due settimane di lavoro per assimilare le idee del nuovo allenatore. Un avversario dunque da affrontare con attenzione, anche perché il cambio di guida tecnica può modificare equilibri e interpretazione della partita. “Ci aspettiamo una squadra che ci attenderà. In Serie D, lo diciamo sempre, ci sono giocatori che non sfigurerebbero da titolari in Serie C. Mi viene da dire Ferri, un 2002 molto interessante, che ha giocato in serie C con la Pro Patria ed è stato anche capitano. Giocatori bravi ce ne sono in tutte le squadre, quindi dovremo fare grande attenzione, come abbiamo fatto nell’ultima partita”.

Sul piano tattico, il copione sembra già scritto: “Dal punto di vista dei nomi penso che non cambieranno tantissimo. Mi aspetto una squadra bassa, che punti sulle ripartenze con giocatori veloci e che sul suo campo, piccolo, faccia grande densità per poi colpirci in contropiede. Noi lo sappiamo, ce lo aspettiamo: dobbiamo essere bravi nella gestione della partita e della palla”.

Infermeria

Tutti a disposizione di mister Franzini, ad eccezione del solito Taugourdeau.

La conferenza stampa pre-partita di mister Franzini

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Bruno, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Mazzaglia, Poledri, Sereni, Mustacchio, Raffini. All. Frazini

Il 14o turno di campionato, serie D girone B



Domenica 29 novembre, ore 14:30

Club Milano – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Leon – Fiorenzuola FLASH SU RADIO SOUND

Rovato – Nibbiano e Valtidone

Chievo – Brusaporto

Milan Futuro – Real Calepina

Pavonese – Villa Valle

Tritium – Scanzorosciate

Virtus Verona – Pro Palazzolo

La classifica dopo 13 giornate

Nibbiano 29; Piacenza e Chievo 27; Milan Futuro 26; Caldiero Terme 22; Leon 21; Villa Valle, Pavonese e Scanzorosciate 18; Virtus Verona 16; Pro Palazzolo 15; Real Calepina 14; Rovato 13; Club Milano 11; Ciserano e Brusaporto 10; Fiorenzuola e Tritium 9