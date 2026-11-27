Si è svolta nel pomeriggio odierno presso il Palazzo del Governo una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Palmisani, convocata a seguito della grave aggressione subita da un esercente del territorio lo scorso 21 novembre.

All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Piacenza e i massimi rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio Piacenza e Confesercenti Piacenza.

Movida e sicurezza dei commercianti, il Prefetto dispone l’intensificazione dei controlli

Nel corso della riunione è stata condotta un’approfondita analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree cittadine interessate dalla cosiddetta movida, con particolare riguardo alla tutela degli operatori commerciali e alla vivibilità degli spazi urbani. Nel ribadire la massima attenzione e la ferma risposta delle istituzioni e delle Forze di Polizia rispetto all’episodio del 21 novembre, il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi coordinati di vigilanza e controllo del territorio anche in considerazione dell’approssimarsi delle prossime festività natalizie e di fine anno.

Nuovo protocollo d’intesa per prevenire illegalità e situazioni di pericolo negli esercizi pubblici

Inoltre, nell’ambito del Comitato è stata condivisa la necessità di affiancare all’attività di controllo e prevenzione già in atto nuovi strumenti di collaborazione attiva già peraltro in via di definizione.

A tal fine, è stata concordata la prossima sottoscrizione di un “Protocollo d’intesa inerente forme di collaborazione per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.” in conformità alle “Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, adottate con Decreto del Ministro dell’interno del 21 gennaio 2025, d’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Unificata Stato- regioni, città e autonomie locali.

Sicurezza integrata e partecipata, gli esercenti come “sentinelle” sul territorio

L’intesa mira a sviluppare un modello strutturato di sicurezza integrata e partecipata, valorizzando il ruolo degli stessi esercenti quali “sentinelle” sul territorio.

Attraverso l’adesione al Protocollo, i gestori dei locali potranno contribuire attivamente alla prevenzione dei fenomeni di degrado e illegalità, favorendo una segnalazione tempestiva alle Forze dell’Ordine e l’adozione di misure condivise a tutela sia dei clienti sia della sicurezza degli operatori stessi.

Videosorveglianza, illuminazione e referenti per la sicurezza dei locali

Più nello specifico i singoli esercenti saranno incentivati, grazie ad alcuni meccanismi premiali, ad implementare i sistemi di videosorveglianza, a migliorare l’impianto di illuminazione, nonché a vigilare sulla corretta condotta degli avventori del locale e ad individuare un referente per la sicurezza del locale, quale interlocutore privilegiato per le Istituzioni.

Sicurezza a Piacenza, nei prossimi giorni la definizione del protocollo

Il testo del Protocollo sarà definito nei prossimi giorni dal tavolo tecnico avviato tra Prefettura, Forze dell’Ordine, Amministrazione comunale e associazioni di categoria, in vista della rapida formalizzazione dell’accordo.