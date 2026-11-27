Sarà la trasferta di domani a Garlasco a rappresentare il rientro in campo della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile (girone C). Alle 17.30 la squadra di Gabriele Bruni torna in scena dopo aver osservato il turno di riposo.

I gialloneri sono passati al secondo posto in classifica a quota 14 in compagnia di Albisola e Cremona, mentre in vetta c’è il Sant’Anna Tomcar (15), con quattro formazioni fin qui a punteggio pieno. Garlasco, invece, chiude la classifica con un solo punto all’attivo.

Classifica

Sant’Anna Tomcar 15, Canottieri Ongina, Albisola, Pallavolo Cremonese 14, PoliedraSanità Pvc Pinerolo, Novi 9, Volley Veneto Bardolino 8, Arredopark Dual 7, Pallavolo Liguria 6, Ilario Ormezzano Spb 5, Verdiano Busseto 4, Gas Sales Bluenergy 2, Volley 2001 Garlasco 1.