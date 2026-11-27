Nell’intera giornata di venerdì 4 dicembre, in occasione dello sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali di settore afferenti a CGIL, CISL e UIL per il Gruppo IREN, i servizi aziendali potrebbero subire sospensioni o riduzioni.

Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza, nel rispetto degli accordi applicativi della Legge 146/90, così come modificata dalla Legge n. 83/2000 e successive deliberazioni della Commissione di Garanzia che regolamentano l’esercizio del diritto di sciopero.

Le attività riprenderanno regolarmente al termine della giornata di sciopero con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi.