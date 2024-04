A Castel San Giovanni arrivano le latte degli “alieni”

È iniziata il 9 aprile la distribuzione delle latte realizzate dagli ospiti delle strutture “Centro Socio-Riabilitative Emma Serena” di San Nicolò e “L’Isola che non c’è” di Castel San Giovanni in collaborazione con il celebre artista Fabrizio Sclavi.

La consegna è stata affidata alla Pro Loco castellana che ha recapitato gli oggetti ai negozianti della città della Val Tidone che avevano fatto richiesta e rappresentano un’anteprima dello speciale programma dal titolo “Gli alieni atterrano a Floravilla”. I commercianti interessati possono ancora fare richiesta di esporre le latte – fino ad esaurimento – mandando una mail a floravilla@prolococastello.com.

La particolare installazione, infatti, sarà esposta in occasione dell’appuntamento di Floravilla (27 e 28 aprile a Villa Braghieri a Castel San Giovanni). Si tratta di un progetto, ideato insieme alla Pro Loco di Castel San Giovanni, che ha l’intento di coinvolgere il pubblico in un mondo fantastico, con alberi che hanno occhi, orecchie, bocche e braccia tese per un abbraccio sincero.

La fantasia esce dai soliti confini, apre ad altri mondi e rende protagonisti gli “alieni”, spesso considerati invisibili, con la speranza di dimostrare di non avere limiti e di saper guardare le cose con gli occhi incantati degli artisti. L’artista Sclavi è atterrato nella città castellana per colorare il mondo grigio, aiutato dai suoi amici alieni, ovvero i ragazzi dell’”Isola che non c’è” e di Emma Serena.