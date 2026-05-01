Baseball – Alghero escluso dal campionato, per Piacenza riposo forzato. Esordio in Serie A per Lovattini e Pancini

Nel girone A della Serie B, la stagione subisce una svolta significativa con l’estromissione della Catalana Alghero. La formazione sarda è stata esclusa dal campionato dopo tre mancate presentazioni consecutive, come previsto dal regolamento. Il torneo proseguirà dunque con sette squadre anziché otto.

A seguito di questo provvedimento, è stato introdotto un turno di riposo per le squadre che avrebbero dovuto affrontare la Catalana, mentre sono state annullate le vittorie a tavolino precedentemente assegnate a JFK Mondovì, Brescia e Old Rags Lodi. Ne deriva una classifica ridisegnata, che vede il Piacenza confermarsi al comando con una media perfetta (1.000, 5 vittorie su 5). Alle sue spalle JFK Mondovì (0.750, 3-1), Ares Milano (0.600, 3-2), quindi Old Rags Lodi, Rho (entrambe 0.500, 2-2) e Bovisio Masciago (0.500, 3-3), mentre Brescia chiude a quota zero (0-4).

Nel prossimo turno si disputeranno le gare Brescia-Rho, Ares Milano-JFK Mondovì e Bovisio Masciago-Old Rags Lodi. Il Piacenza, invece, osserverà un turno di riposo, poiché avrebbe dovuto affrontare la trasferta in Sardegna.

Per i biancorossi non sarà comunque un fine settimana inattivo. Riccardo Lovattini e Andrea Pancini saranno infatti impegnati a Codogno, in Serie A Silver, dove vestiranno la maglia biancazzurra nella sfida contro Settimo Torinese. Il lanciatore e il ricevitore piacentini potranno vivere questa importante esperienza grazie all’accordo di collaborazione tra le due società, che consente agli atleti Under 21 di essere impiegati in entrambi i campionati.

L’assenza di impegni in Serie B ha quindi permesso a Lovattini e Pancini di rispondere alla chiamata del Codogno, che sabato ospiterà il fanalino di coda Settimo Torinese. Un’opportunità preziosa per crescere e accumulare esperienza, prima di tornare a concentrarsi sul campionato cadetto, dove il Piacenza sarà atteso sabato prossimo dalla delicata trasferta sul campo di Rho.

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