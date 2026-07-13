Fol in Fest, Paolo Maini e Andrea Bigoni vincono il 13esimo Campionato Mondiale di Trucco a Nibbiano

Un’edizione da ricordare quella andata in archivio nella notte di venerdì 11 luglio, dopo tre giorni di intense sfide sulla piazza Martiri della Libertà di Nibbiano Alta Val Tidone, per il 13° Campionato Mondiale di Trucco.

Il gioco

Il popolare gioco di carte, di origine argentina e diffuso in alcune zone d’Italia, tra cui appunto Nibbiano, grazie al ritorno degli emigrati italiani del secolo scorso in Sud America, ha avuto per questa edizione del mondiale una eco autorevole e un palcoscenico privilegiato, ospitato all’interno della quinta edizione del Fol in Fest, il festival diffuso della montagna che ha avuto inizio proprio in Alta Val Tidone la scorsa settimana.

Torneo e convegno

Dopo le fasi preliminari di mercoledì e giovedì, giorno in cui, in concomitanza con le celebrazioni della giornata dell’Indipendenza argentina (9 luglio), il Trucco è stato al centro anche di un interessante e approfondito convegno che ha analizzato il gioco, il fenomeno migratorio e il Turismo delle Radici grazie ad Italea, venerdì 10 si è finalmente giunti alle concitate e avvincenti fasi finali della competizione.

Nella piena notte di Nibbiano ad avere la meglio sono stati Paolo Maini e Andrea Bigoni che si sono aggiudicati il titolo di campioni del mondo. Un’ottima piazza d’onore, dopo un’intensa sfida, è stata ottenuta da Valter Alberici e Graziano Galli. Terzo posto per Daniele Fiorentino e Francesco Piancazzi che ha avuto la meglio dei due diciassettenni Vinicio Velli e Maksym Prokopiuk, a testimonianza di una competizione intergenerazionale.

Le premiazioni

Alle premiazioni, tenutasi al termine delle partite, hanno presenziato per il Comune di Alta Val Tidone l’Assessore Giovanni Dotti e il consigliere Alessandro Buroni, Nicola Bollati di Curte Neblani e l’argentina Josefina Waldbott, dell’Associazione Italiana di Truco Argentino.

Il campionato di trucco è stato organizzato come sempre dall’Associazione Curte Neblani con la collaborazione del Comune di Alta Val Tidone. “Un successo straordinario che ancor prima che dai numeri dei partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia è dato dall’enorme eco che questo gioco sta avendo come testimone delle radici popolari della nostra comunità – dice l’Assessore alla Cultura del Comune di Alta Val Tidone, Giovanni Dotti – Anche la presenza di tanti giovani, tra cui i due diciassettenni classificatisi quarti, è la migliore testimonianza che il Trucco è un elemento che unisce le generazioni, ci fa riscoprire le radici ma guarda anche al futuro”.

“Voglio ancora una volta, anche a nome del Sindaco Albertini e dell’Amministrazione, ringraziare partecipanti e organizzatori e gli straordinari relatori del convegno di giovedì, dal Prof. Sabatino Annechiarico, Docente a contratto dell’Università dell’Insubria e Studioso dei rapporti culturali, linguistici ed emigratori tra Italia e Argentina, Luca Sessarego, vice presidente dell’associazione liguri nel mondo, la Dott.ssa Leticia Carpinelli, rappresentante di Italea Emilia-Romagna e il presidente dell’associazione italiana di Truco Argentino, Julian Luppi”.

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