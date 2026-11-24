Nella tarda mattinata di lunedì 23 novembre 2026, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno denunciato in stato di libertà due giovani, di 19 e 20 anni, per occupazione abusiva, in concorso, di un appartamento in via Torricella.

L’inquilino chiede l’intervento delle forze dell’ordine per il secondo giorno consecutivo

Intorno alle 11.30, l’inquilino ha chiesto l’intervento di una pattuglia, segnalando che alcune persone erano di nuovo entrate senza il suo consenso nell’abitazione da lui condotta in locazione.

Ai militari, inviati sul posto dalla Centrale Operativa, l’uomo ha riferito di aver già richiesto l’intervento delle forze dell’ordine domenica 22 novembre, quando aveva segnalato la presenza delle stesse persone nell’alloggio. Per quell’episodio aveva sporto querela e personale della locale Questura aveva denunciato entrambi i giovani.

Porta aperta e danneggiata, i due giovani trovati nell’appartamento

Al loro arrivo, i carabinieri hanno constatato che la porta d’ingresso era aperta e presentava segni di danneggiamento. All’interno hanno trovato i due giovani. L’inquilino ha consegnato alla pattuglia copia del contratto di locazione, con decorrenza dal 22 ottobre 2026.

I due giovani hanno riferito ai militari che, una volta lasciati gli uffici della Questura dopo l’intervento del giorno precedente, erano tornati nello stesso appartamento perché non avevano un posto dove trascorrere la notte. Secondo il loro racconto, al momento del rientro la porta era già danneggiata e aperta.

Nuova querela dell’inquilino e denuncia alla Procura di Piacenza

I carabinieri hanno accompagnato entrambi negli uffici del Radiomobile. Le perquisizioni personali hanno dato esito negativo.

L’inquilino ha presentato una nuova querela presso la Stazione Carabinieri di Piacenza Principale per i fatti del 23 novembre e così il personale del Radiomobile ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza i due giovani per occupazione abusiva di un immobile.