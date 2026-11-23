Sconfitta con rammarico per la giovane formazione U19 della Volley Academy Piacenza, capace di fronteggiare un’avversaria molto ben attrezzata e posizionata nella parte alta della classifica nel campionato di B1 femminile. Perso malamente il primo set le ragazze della VAP si sono riprese nel secondo set e hanno addirittura ribaltato la situazione al termine del terzo set: 2-1 per loro nel conteggio dei set. Equilibrato e combattuto anche il quarto parziale che nel finale era nelle mani delle padrone di casa avanti 23-22: decisivi gli ultimi istanti che hanno invece consentito alle ospiti di guadagnare il parziale rinviando il verdetto al set corto. Di nuovo punto a punto fino a metà parziale poi Firenze ha preso il largo.

“ Lo possiamo considerare un punto guadagnato – ha dichiarato coach Michele Fanni, allenatore della VAP – in rapporto ad una avversaria che ha confermato un potenziale ed un’esperienza superiore. Peccato non essere stati più concreti in relazione al finale del quarto set, periodo durante il quale è mancata l’efficacia e la continuità in battuta e in ricezione, impedendoci di tenere il loro palleggiatore lontano dalla rete e quindi complicandoci le cose nella correlazione muro-difesa. Sappiamo dove migliorare e dobbiamo farlo alla svelta mentre le cose buone le abbiamo mostrate in attacco”

SAP Sicurezza VAP – Florenzo Firenze 2-3

(12-25; 25-18; 25-23; 23-25; 9-15)

SAP Sicurezza VAP: Momo 15, Lamberti, Di Luzio 4, Agosto 9, Fenzio 20, Carlà (L), Abondio, Olivi 12, Lara Fondin 7, Lunardini, De Servi, Ferri (L), Isitor 1. All.: Fanni, Bergamaschi

Florenzo Firenze: Calzolari (L), Priore 14, Forte 14, Neri 2, Barro 4, Piest, Lodovici, Zorzetto, Pomili 16, Gabrielli 8, Giubbolini 11, Mezzedime, Pucci. All.: Parlantini, Cavallone