Torna Natale ad Arte, la rassegna natalizia della Cattedrale di Piacenza che quest’anno giunge alla decima edizione. Dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 il programma propone un mese di appuntamenti per riscoprire il patrimonio della Cattedrale e del suo museo attraverso visite guidate, laboratori, incontri e occasioni di partecipazione. Ad anticipare la rassegna sarà, domenica 29 novembre, un’attività per bambini e famiglie tra le sale del Museo Kronos.

Dal 29 novembre al 23 dicembre, in tutte le giornate di apertura del Museo Kronos, Il Calendario dell’Avvento diffuso invita i bambini dai 6 agli 11 anni a risolvere un enigma tra dipinti, sculture e pergamene. Con una mappa del tesoro, i partecipanti potranno cercare le 24 finestre numerate disseminate nelle sale e raccogliere, indizio dopo indizio, le tessere di una storia misteriosa. Si partecipa con il biglietto giornaliero del museo oppure con un abbonamento da 25 euro valido per tutto il periodo. La prenotazione è obbligatoria.

L’apertura ufficiale della rassegna è in programma domenica 6 dicembre, dalle 12.00 alle 17.30, con Accendiamo la solidarietà. Sul sagrato della Cattedrale sarà allestito un banchetto di prodotti artigianali, il cui ricavato sosterrà progetti di beneficenza. Per ogni acquisto si riceverà una candela da accendere sul sagrato, contribuendo a comporre una scia di luce, e si potrà accedere alla Cupola del Guercino con un biglietto a tariffa ridotta.

Venerdì 11 dicembre alle 17.30 inaugura al Museo Kronos Dalla selva alla luce. Itinerari danteschi in Cattedrale, il rinnovato allestimento della sezione manoscritti a cura di Tiziano Fermi, responsabile dell’Archivio-Biblioteca Capitolare della Cattedrale. In dialogo con la mostra ospitata da XNL, il percorso accosta codici della Cattedrale risalenti al tempo di Dante e del Codice Landiano a testi e miniature che evocano la selva, il cammino e la luce. L’inaugurazione è gratuita, con prenotazione consigliata. L’esposizione sarà visitabile fino ad aprile 2027 con il biglietto del museo.

Sabato 12 dicembre alle 15.30, alla vigilia della festa di Santa Lucia, il Museo Kronos accoglierà le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni per Santa Lucia sotto le stelle. Seguendo le tracce lasciate dalla santa, i partecipanti cercheranno tra le opere del museo ciò che serve per preparare una cena al suo asinello. L’attività si concluderà con una merenda a base di dolci della tradizione. Si partecipa con il biglietto del museo. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Sabato 19 dicembre alle 17.00 sarà presentato Il piccolo libretto emotivo: le emozioni di un museo, una guida nata nell’ambito del progetto ArtCare in collaborazione con gli artisti dell’Associazione Fuoriserie. L’incontro inizierà a Fuoriluogo Arte, in via Felice Frasi 8, con la presentazione del progetto e proseguirà con una visita guidata negli spazi della Cattedrale e del Museo Kronos che hanno ispirato il libretto. La partecipazione è gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Domenica 20 dicembre alle 15.30, il laboratorio Polvere di stelle accompagnerà i bambini dai 6 agli 11 anni alla ricerca delle immagini della cometa nelle opere del museo e della Cattedrale. Tra racconti e filastrocche, ciascun partecipante realizzerà una stella da portare a casa come addobbo natalizio. Il contributo è di 5 euro. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria e l’attività si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Sabato 26 dicembre alle 17.00, Sera di luci e spezie: Santo Stefano in Cupola propone una visita guidata alla Cupola del Guercino alla luce delle lanterne. Al termine della salita seguirà una degustazione di vin brulé e tisane speziate. La visita è aperta dai 6 anni e il contributo è di 12 euro. La prenotazione è obbligatoria e l’attività si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Il 28, 29, 30 e 31 dicembre, dalle 8.00 alle 13.00, il Museo Kronos ospiterà il CoolTour Winter Camp, quattro mattine tra visite, attività didattiche, giochi e tempo dedicato ai compiti delle vacanze. Il costo è di 100 euro per le quattro giornate. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Sabato 2 gennaio 2027 alle 17.00, la Cattedrale ospiterà l’Incontro letterario con l’archivista. Tiziano Fermi accompagnerà il pubblico alla scoperta di un manoscritto originale dell’Archivio Capitolare, ripercorrendone la storia a partire dalle sue pagine. Il contributo è di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria.

La rassegna si concluderà con Sulle orme dei Magi, un percorso per bambini dai 6 agli 11 anni e famiglie. Attraverso piccole sfide, i partecipanti cercheranno le opere che raffigurano i Magi tra il Museo Kronos e la Cattedrale. L’attività si svolgerà domenica 3 e mercoledì 6 gennaio dalle 12.00 alle 17.30, con ultimo ingresso alle 16.30, e martedì 5 gennaio dalle 15.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30. Si partecipa con il biglietto del museo. La prenotazione è obbligatoria.

Per tutta la durata della mostra Marcantonio Franceschini: I cartoni ritrovati per la cupola della Cattedrale di Piacenza, il Museo Kronos e la salita alla Cupola del Guercino saranno aperti ogni sabato dalle 10.00 alle 17.30, con ultimo ingresso alle 16.30. Museo e Cupola resteranno chiusi il 24 e il 25 dicembre.

📍 Informazioni e prenotazioni

📧 cattedralepiacenza@gmail.com

📞 331 460 6435 (attivo dal martedì alla domenica, ore 10:00–12:00 / 15:00–17:00)

🌐 www.parcoculturale.it – www.cooltour.it

📱 Facebook e Instagram: @parcoculturale – @cooltour_piacenza

Il programma completo è visibile sul sito www.parcoculturale.it