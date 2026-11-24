La Questura di Piacenza ha disposto il Daspo urbano (Dacur) nei confronti dell’uomo denunciato per l’aggressione ai danni di Massimo Bassi, titolare del Panino Gourmet. Gianluca Brugnoli ha dubbi sull’efficacia del provvedimento: secondo il Presidente di Vita in Centro, il divieto di avvicinamento al centro storico per 500 metri non risolve il problema, ma rischia semplicemente di spostarlo altrove. Sottolinea inoltre la necessità di interventi più profondi per tutelare l’incolumità di commercianti e cittadini.

Ovviamente in tutte le chat oggi del centro storico si è scatenato il discorso di dire ok, deve stare a 500 metri dal centro storico ma poi cosa fa? Va a picchiare un barista in Viale Dante? Va a picchiare un barista alla Besurica? Questa è la prima domanda che è sorta spontanea a tutti. Purtroppo con queste persone, con disturbi, certe misure non sono sufficienti, ci sono problemi ben più profondi da analizzare. Comunque serve qualcosa affinché venga tutelata assolutamente l’incolumità non solo dei commercianti ma delle persone in generale.

Brugnoli ha spiegato che i commercianti hanno chiesto un presidio fisso nelle zone nevralgiche del centro storico, ma anche nelle aree semicentrali, come deterrente contro gli episodi di violenza. È previsto un nuovo incontro a breve per affrontare la questione. Il presidente di Vita in Centro ha riconosciuto le difficoltà legate alla carenza di personale delle forze dell’ordine, ma ha sottolineato la necessità di individuare soluzioni concrete. Ha inoltre evidenziato come i commercianti siano talvolta costretti a sostenere autonomamente i costi di personale addetto alla sicurezza, pur non essendo un compito che spetterebbe a loro.

Il Presidente di Vita in Centro ieri ha incontrato in ospedale Massimo Bassi, quali sono le sue condizioni?

Massimo è una persona dal carattere solare, che chi frequenta il Panino Gourmet è abituato a vedere sempre sorridente e cordiale. Ieri sera ci siamo sentiti in ospedale e finalmente è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di Neurologia, dove resta sotto osservazione soprattutto per i traumi, gli ematomi e le conseguenze delle botte alla testa.

Come sta vivendo questo momento dopo l’aggressione?

Mi ha mandato un caro saluto da girare a tutti i colleghi. Gli ho chiesto di registrare un messaggio audio, perché Massimo è molto conosciuto e benvoluto da tutti, e ha voluto raccomandare a tutti di stare attenti. Noi lo aspettiamo presto, per tornare a gustare i suoi ottimi panini. Il percorso di recupero è iniziato, anche se le conseguenze dell’aggressione sono ancora evidenti e Massimo è molto provato. L’importante, però, è che possa rimettersi al più presto.