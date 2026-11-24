Ancora un prestigioso successo per il Karate Piacenza Farnesiana, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, protagonista all’Open di Roma FIJLKAM, competizione valida per il ranking della Nazionale italiana in vista dei Campionati Europei 2027.

Grande protagonista della manifestazione è stata Michelle Rizzoli, che nella categoria Under 14 -52 kg ha disputato una gara eccellente, conquistando la medaglia d’oro al termine di un percorso impeccabile, in una categoria che vedeva al via 32 atlete provenienti da tutta Italia.

Michelle ha superato al primo incontro l’atleta pugliese per 2-0, al secondo quella lombarda per 9-1 e in semifinale l’avversaria umbra per 4-3. In finale, con grande determinazione, ha conquistato il gradino più alto del podio battendo l’atleta campana per 2-0.

Grazie a questo straordinario risultato, la portacolori piacentina si conferma al primo posto del ranking nazionale Under 14 e al quinto posto nella categoria Cadetti.

Splendido risultato anche per Gaia Granelli, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Junior -53 kg, anch’essa caratterizzata dalla presenza di 32 atlete.

Gaia ha iniziato la competizione superando per 2-1 l’atleta del Lazio. Nel secondo incontro ha battuto nettamente l’avversaria toscana, imponendosi a bandiera, mentre nel terzo ha avuto la meglio sull’atleta umbra per 2-0. In semifinale ha conquistato una preziosa vittoria per 1-0 contro l’atleta lombarda, attualmente seconda nel ranking nazionale. Soltanto in finale, al termine di un incontro molto combattuto, ha dovuto arrendersi di misura a un’altra atleta lombarda, salendo comunque meritatamente sul secondo gradino del podio.

Ottimi anche i risultati di Eva Dallavalle, nella categoria Junior -59 kg, e Leonardo Scanacapra, nella categoria Cadetti -63 kg. Entrambi hanno concluso la competizione al quinto posto, confermando il buon livello tecnico e agonistico degli atleti della società piacentina.

I prossimi appuntamenti per il Karate Piacenza Farnesiana saranno il Campionato Nazionale CSEN di Fidenza e la Coppa del Mondo WKF, la federazione mondiale riconosciuta dal movimento olimpico, in programma dal 10 al 13 dicembre 2026 a Jesolo. Una manifestazione di assoluto prestigio internazionale, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da 90 nazioni di tutti i continenti.

Un altro importante risultato per il Karate Piacenza Farnesiana e per il lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico, che continua a portare gli atleti piacentini ai vertici del karate nazionale e internazionale.