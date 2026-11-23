Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne 2026, Laura Bocciarelli: “AVIS Provinciale Piacenza accende i riflettori sulle ferite invisibili della violenza psicologica con un recitativo il 25 novembre”.

Non tutte le forme di violenza lasciano segni visibili. Ci sono parole che svalutano, pregiudizi che limitano, silenzi che negano ascolto e relazioni che, lentamente, compromettono la dignità e la libertà delle persone. È a queste ferite, spesso difficili da riconoscere, che AVIS Provinciale Piacenza ODV dedica l’iniziativa “Le ferite che non si vedono”, in programma mercoledì 25 novembre alle ore 18.00, al Rosso Tiziano di Piacenza, in via Taverna 42.

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Al centro dell’incontro il recitativo “Né vittime né eroi. Oltre il noi e il loro”, interpretato da Francesca Bertè e Sergio Sorgi, che attraverso due voci, una femminile e una maschile, affronta il tema delle discriminazioni, degli stereotipi e delle fragilità che attraversano le relazioni tra i generi.

Come Avis – Spiega Laura Bocciarelli Vice Presidente Provinciale – abbiamo deciso di proporre questo dialogo teatrale a due voci, una maschile e una femminile. Inizialmente ciascuno parla dal proprio punto di vista, ma poco alla volta i due protagonisti cominciano ad ascoltarsi e quello che sembrava uno scontro si trasforma in un dialogo. L’obiettivo è stimolare una riflessione sul peso degli stereotipi e dei pregiudizi che condizionano le nostre relazioni.

Con questa iniziativa, AVIS Provinciale Piacenza sceglie di richiamare l’attenzione su una forma di violenza spesso sottovalutata: quella psicologica, che può manifestarsi attraverso comportamenti svalutanti, parole offensive, controllo, isolamento e negazione dell’identità dell’altro. Una violenza che non produce necessariamente ferite sul corpo, ma può lasciare conseguenze profonde sull’autostima, sulla sicurezza personale e sulla libertà di scelta.

Il recitativo propone una riflessione che supera la contrapposizione tra uomini e donne per interrogarsi sulle radici culturali delle discriminazioni. La voce femminile racconta le disuguaglianze sociali ed economiche e i condizionamenti di una società ancora segnata da modelli prevalentemente maschili. Quella maschile porta alla luce altre forme di pressione, legate all’obbligo di mostrarsi forti, competitivi e incapaci di esprimere la propria fragilità.

Il dialogo prende avvio da due monologhi paralleli, attraversati da rivendicazioni e incomprensioni, per evolvere progressivamente verso un terreno comune, nel quale l’ascolto e il riconoscimento reciproco diventano strumenti per superare stereotipi e distanze.

Quanto è importante per un’associazione come AVIS contribuire a sensibilizzare la comunità su temi sociali come il rispetto, le discriminazioni e la parità di genere?

Con questo appuntamento Avis rinnova il proprio impegno, come facciamo periodicamente in occasione di eventi e ricorrenze particolarmente significativi, nella promozione di una cultura della solidarietà, del rispetto e della responsabilità sociale. Un impegno che va oltre la caratteristica principale della nostra associazione, ovvero la donazione di sangue e plasma, e che vuole riconoscere nella tutela della dignità umana, in particolare in questo caso delle donne, e nell’attenzione verso gli altri alcuni temi fondamentali per costruire una comunità inclusiva.