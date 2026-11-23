La violenta aggressione ai danni di Massimo Bassi, titolare del Panino Gourmet, avvenuta sabato pomeriggio in piazza Cavalli, riaccende con forza il tema della sicurezza nel centro storico di Piacenza. Un episodio che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i commercianti.

Massimo Bassi, pur essendo ancora in terapia intensiva, ha inviato un messaggio a Radio Sound spiegando di stare un po’ meglio fisicamente, anche se rimane l’amarezza per quanto accaduto: “Mi raccomando tutti in guardia, perché è un mondo infame“.

Questa mattina Gianluca Brugnoli, presidente dell’associazione Vita in Centro, ha incontrato Massimo Bassi, esprimendogli vicinanza e portandogli un mazzo di fiori. “Starà ancora in terapia intensiva per qualche giorno, ma pian pianino cominciamo a vedere un po’ di luce dopo il grave fatto avvenuto in Piazza cavalli. Ora chiederemo un incontro in Prefettura“.

Secondo Gianluca Barbieri, direttore di Confcommercio Piacenza, da tempo i commercianti non possono più lavorare serenamente in città e provincia. “Come associazione di categoria stiamo cercando in tutti i modi di fare la nostra parte, sensibilizzando gli enti pubblici, a partire dai sindaci, e naturalmente le forze dell’ordine. Gli sforzi sono stati fatti e si vedono anche attraverso la presenza di presidi sul territorio. Quello che purtroppo continua ad accadere è che ci sono soggetti recidivi, protagonisti di episodi di questo genere, che vengono fermati dalle forze dell’ordine, il cui lavoro riconosciamo, ma che poi tornano a circolare“.

Il grave fatto di Piazza Cavalli porta a vari ragionamenti

In questo caso, mi chiedo come sia possibile che si sia dovuti arrivare a un episodio di sangue per fermare una persona che da giorni creava problemi in città e minacciava gli esercenti, nonostante la sua presenza fosse già stata segnalata. Questo non deve più succedere. Ci interrogheremo e presenteremo suggerimenti sulle possibili soluzioni, ma è un lavoro che compete innanzitutto alle forze dell’ordine e anche all’autorità giudiziaria, chiamate a individuare provvedimenti preventivi efficaci.

Convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Confcommercio Piacenza chiede un presidio fisso delle forze dell’ordine in piazza Cavalli, soprattutto in questo periodo dell’anno particolarmente importante per le attività commerciali, affinché cittadini e operatori possano vivere e lavorare in sicurezza. Ma per Gianluca Barbieri non è sufficiente: il direttore annuncia che, insieme al collega Samuelli Direttore di Confesercenti Piacenza, chiederanno nei prossimi giorni la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è fare il punto sulle eventuali criticità del sistema di prevenzione e repressione sul territorio, individuare i punti deboli e portare all’attenzione delle istituzioni proposte e suggerimenti concreti per migliorare la sicurezza in città.