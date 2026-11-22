Secondo stop consecutivo per l’UCC Assigeco Piacenza. Sul parquet del Pala A2A, i Lupi disputano una prima metà di gara gagliarda, cedendo poi nel secondo tempo alla solidità della capolista Lumezzane. Fatali i diversi minuti senza segnare nel terzo quarto e le negative percentuali dalla lunetta (11/24 complessivo). Non bastano gli 11 punti a testa di Vettori e Pirani, in una sfida che interrompe la striscia positiva di tre vittorie lontano dal PalaBanca.

Le parole di coach Ghizzinardi

“Diciamo che se fai cinquantasette punti, sbagliando tredici tiri liberi, è impensabile poter vincere contro la prima in classifica. Abbiamo fatto uno-due passi indietro nel gioco, a un certo punto ci siamo un po’ intestarditi nel voler raccattare qualche tiro libero, e non è che ne facessimo molti, ci siamo innervositi con gli arbitri e ci siamo passati poco la palla, fidandoci troppo delle iniziative individuali. Non deve succedere, posso accettare di una giornata storta, non mi preoccupa tanto la percentuale ai tiri liberi ma il fatto che ci siamo un po’ disunuti. Dobbiamo tornare ad aiutarci l’un l’altro”.

LuxArm Lumezzane – UCC Assigeco Piacenza 68-57

(17-16; 20-20; 16-9; 15-12)

LuxArm Lumezzane: Niccolò Piccionne 11 (3/6, 1/2), Martino Criconia 3 (1/2 da tre), Giacomo Siberna 4 (2/3, 0/2), Andrea La Torre 19 (5/11, 3/3), Marco Cusin 4 (2/8 da due); Michele Rubbini 10 (1/1, 2/8), Francesco Stefanelli 6 (1/2, 1/7), Federico Gamberini 0 (0/1 da due), Dominik Samija 2, Nicolas Alessandrini 7 (2/4, 1/3). Ne: Federico Mobilio, Giovanni Guzzardi. Allenatore: Marco Ciarpella (assistenti: Alessandro Lucariello, Daniele Sciacca).

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 9 (4/8, 0/3), Enrico Vettori 11 (2/8, 1/6), Luca Toniato 4 (1/2 da tre), Giovanni Poggi 7 (2/6, 1/2), Federico Pirani 11 (4/9 da due); Simone Giunta 6 (2/2, 0/2), Matteo Picarelli 9 (0/1, 3/5), Matteo Ermelani 0. Ne: Stefano Olivieri, Gabriele Cattivelli, Pietro Reginelli. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella).