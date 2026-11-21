La Cooperativa San Martino ha celebrato sabato 21 novembre a Piacenza Expo i suoi quarant’anni di attività. Un anniversario che ha ripercorso la crescita della realtà piacentina e le sue prospettive: dopo l’incorporazione di una nuova società, il numero dei dipendenti potrebbe presto superare quota duemila, secondo quanto anticipato dal direttore generale Paolo Rebecchi.

Fondata il 25 novembre 1986 per creare nuove opportunità di lavoro, San Martino conta oltre 1.700 addetti tra soci lavoratori, dipendenti e collaboratori, provenienti da 72 Paesi. Dal facchinaggio alle pulizie civili e industriali, fino al confezionamento e alla logistica integrata, la cooperativa ha ampliato le proprie attività. Una crescita che si fonda sul valore delle persone e sul legame con la comunità.

Francesco Milza: “La cooperazione nasce per dare una risposta ai bisogni”

L’amministratore delegato Francesco Milza ha ricondotto l’esperienza di San Martino alla ragione per cui nasce una cooperativa: “La cooperazione è cambiata tanto, non sono cambiati i motivi per cui nasce una cooperativa. Una cooperativa nasce in funzione di dare una risposta ai bisogni, non per delle opportunità”.

Milza ha ricordato di essere stato tra i giovani che avviarono San Martino per creare lavoro: allora aveva 21 anni. Da quel gruppo è cresciuta un’impresa attiva nei servizi e nel facility, con un ruolo che oggi va oltre il territorio piacentino. Un’evoluzione che, ha osservato, conserva “quello spirito cooperativistico che è quello del noi e non dell’io”.

“Una comunità di persone”

Per il presidente Mario Spezia, alla base dello sviluppo c’è la capacità di accogliere nuove energie: “Una crescita frutto della continua ricerca di risorse umane nuove, di persone, di giovani che hanno voglia di crescere e di porte aperte a chi si vuole proporre. La qualità vera di una cooperativa è l’essere comunità di persone, avere rispetto delle persone e credere nelle persone”.

Obiettivo 2mila addetti

Il direttore generale Paolo Rebecchi ha annunciato l’incorporazione di una nuova società, dalla quale deriva la prospettiva di un ulteriore aumento dell’organico: “A breve molto probabilmente taglieremo il traguardo di oltre duemila dipendenti. Oltre ad essere cresciuti come impresa, non dimentichiamo mai il rapporto con le persone, con i soci e con i lavoratori in generale, e questo credo sia il vero valore aggiunto”.

Un’attenzione che Rebecchi ritrova anche nella propria esperienza nel volontariato e che accompagna il ringraziamento a chi lavora al suo fianco: “Devo un grazie speciale alle persone che lavorano con me, ai miei colleghi. Non mi piace chiamarli collaboratori, perché ritengo che al di là dei ruoli ognuno sia sempre sul piano dell’altro”.

Margherita Spezia e il libro del quarantennale: 15 racconti delle lavoratrici

Alla storia della cooperativa contribuiscono anche le voci delle sue lavoratrici. La responsabile welfare Margherita Spezia ha illustrato il progetto editoriale legato alla parità di genere: “Nel libro pubblicato in occasione del quarantennale trovano spazio 15 racconti scritti dalle socie lavoratrici di Cooperativa San Martino, quindi 15 testimonianze di donne che lavorano con noi”.

I testi sono nati da un concorso di scrittura lanciato nel 2025. Quattro lavoratrici sono state premiate, con due terzi posti ex aequo; ai loro racconti ne sono stati affiancati altri undici per la pubblicazione nel volume. Una selezione che, ha spiegato, restituisce esperienze significative e rappresentative della cooperativa e testimonia il contributo delle donne alla sua attività.

Tommaso Foti: “Un valore aggiunto per Piacenza”

Il ministro Tommaso Foti ha sottolineato il contributo della cooperativa al territorio, accompagnando il riconoscimento con un augurio per i prossimi anni: “È stato un valore aggiunto per Piacenza che mi auguro possa continuare per altri quarant’anni almeno”.