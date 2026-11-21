Il conto alla rovescia scandito dai presenti, poi l’accensione del grande albero di Natale e della suggestiva tenda luminosa sopra piazza Cavalli. Piacenza ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie.

Un momento particolarmente atteso, soprattutto dai più piccoli, che hanno accompagnato con entusiasmo l’accensione delle luminarie. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, la musica della banda Ponchielli e l’animazione di Radio Sound, che ha coinvolto il pubblico nei festeggiamenti.

Lo spettacolo in piazza Cavalli

Dopo il conto alla rovescia, piazza Cavalli si è illuminata con il grande albero davanti al Municipio e la tenda di luci, mentre le decorazioni natalizie hanno acceso anche le vie del centro.

La festa è proseguita con un momento collettivo: i presenti sono stati invitati ad alzare gli smartphone e ad accendere le torce dei cellulari, creando un ulteriore spettacolo luminoso accompagnato dalla musica e da un grande augurio collettivo di buon Natale.

Mercatini, spettacoli e animazione: il programma fino al 24 dicembre

L’accensione ha segnato l’inizio del programma Natale a Piacenza 2026, che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 24 dicembre con mercatini, spettacoli, animazione e iniziative dedicate alle famiglie.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stata la sindaca Katia Tarasconi, che ha voluto rivolgere un augurio ai cittadini, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai bambini.

“A tutti voi che siete qui, che questo Natale porti un po’ di serenità nelle vostre case, nei vostri cuori. Questo appuntamento, come diceva Rita, ormai è un appuntamento atteso, è diventata una sorta di ricorrenza e noi siamo contenti e felici di condividerlo con voi, ma soprattutto coi più piccolini”.

Presente alla cerimonia anche Claudio Giordano, viceprefetto aggiunto di Piacenza, che ha sottolineato il significato dell’iniziativa e il valore della solidarietà.

“Si rinnova anche quest’anno questo momento magico dell’accensione dell’albero. Grazie all’amministrazione comunale per averlo organizzato, grazie a Confindustria per la sua generosità, per questo atto di generosità verso la comunità piacentina da cui tutti dobbiamo prendere esempio: saper guardare oltre i propri interessi”.

Un pensiero particolare è stato rivolto alle persone che attraversano momenti difficili.

“Il pensiero va, come dicevano sia il nostro sindaco che l’assessore, a chi in questo momento vive momenti meno felici e ci stringiamo intorno a loro perché i valori del Natale sono i valori della solidarietà”.

“L’albero sia un segnale di fiducia verso il futuro”

Il grande albero di Natale è stato donato anche quest’anno da Confindustria Piacenza, che rinnova da 28 anni il proprio impegno per questa tradizione cittadina. A rappresentare l’associazione durante la cerimonia è stata la vicepresidente Erika Colla.

“Sono ormai 28 anni che Confindustria rinnova questo appuntamento con la città e questa continuità negli ultimi anni credo stia assumendo un significato ancora più particolare perché viviamo incertezza, viviamo tempi complicati, grandi cambiamenti, tensioni internazionali. Però tra tutte queste incertezze una certezza l’abbiamo ed è che le imprese ci sono, ci sono con il loro lavoro, ci sono con i loro investimenti, ci sono soprattutto con le loro persone, le persone che lavorano con noi fianco a fianco ogni giorno per creare valore anche per il territorio”.

Un messaggio che guarda anche alle prospettive della comunità piacentina.

“Questo albero vuole essere un piccolo segnale di fiducia verso il futuro, vuole essere un augurio di serene feste a voi e a tutte le vostre famiglie e anche l’invito a continuare a guardare avanti e a farlo con fiducia”.