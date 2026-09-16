Adelchi di Alessandro Manzoni, spettacolo in scena il 20 settembre a Fiorenzuola al Teatro Verdi

È stato presentato nella Sala dell’Orologio del Comune di Fiorenzuola Adelchi di Alessandro Manzoni, lo spettacolo che andrà in scena domenica 20 settembre alle 21 al Teatro Verdi e che segnerà un importante appuntamento inaugurale della nuova stagione teatrale cittadina.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Romeo Gandolfi, l’assessore alla Cultura Massimiliano Morganti, il vicesindaco Paola Pizzelli, l’assessore alla Pubblica Istruzione Elena Grilli, l’assessore al Bilancio Marcello Minari, l’assessore all’Urbanistica Franco Brauner, il direttore della filiale di Fiorenzuola della Banca di Piacenza Giampaolo Lombardelli, il direttore artistico del Teatro Mino Francesco Manni e Federica Segalini, in rappresentanza del Coro Montegiogo di Lugagnano.

L’iniziativa nasce da un sostegno specificamente dedicato dalla Banca di Piacenza allo spettacolo, nell’ambito di una collaborazione con Manni che dura ormai da dieci anni e che si affianca, distinguendosene, al consolidato rapporto della Banca con il Comune e con la stagione del Teatro Verdi.

«Celebriamo non soltanto un’attività del nostro Teatro – ha sottolineato l’assessore Morganti – ma una collaborazione culturale e artistica consolidata. La Banca di Piacenza ha scelto ancora una volta di essere autentico mecenate del territorio, consentendo di costruire un progetto originale e di grande qualità dedicato a un autore fondamentale della nostra identità culturale come Alessandro Manzoni».

«Essere presenti in iniziative come questa fa parte del Dna della Banca di Piacenza – ha rimarcato Giampaolo Lombardelli –. Siamo orgogliosi di sostenere manifestazioni di così alto livello e, come responsabile della filiale di Fiorenzuola, sono particolarmente lieto che questo progetto trovi proprio qui la propria realizzazione».

Il sindaco Romeo Gandolfi ha evidenziato come «la proposta culturale del Teatro Verdi continui ad arricchirsi grazie al lavoro del direttore artistico e alla collaborazione di realtà capaci di credere nelle iniziative della nostra città. Fiorenzuola può contare su una stagione e su eventi che non hanno nulla da invidiare a quelli di centri ben più grandi».

Al centro dello spettacolo sarà un Manzoni diverso da quello più comunemente conosciuto attraverso I Promessi Sposi. «L’Adelchi è tra le opere meno rappresentate di Manzoni, ma possiede una forza e una modernità straordinarie», ha spiegato Mino Manni, che firma adattamento e regia e interpreterà i principali personaggi. «Parla di guerra, dello scontro tra generazioni, del rapporto tra padri e figli, del popolo che subisce decisioni assunte da altri e del dolore di Ermengarda. Sono temi di un’attualità sconcertante».

Manni ha precisato di avere realizzato un adattamento senza modificare le parole manzoniane, condensando la tragedia in una forma scenica capace di intrecciare recitazione, musica orchestrale e canto corale. Le musiche, scelte insieme al maestro Gabriele Schiavi, spaziano da Beethoven a Mahler e Vivaldi e saranno eseguite dall’Orchestra Farnesiana, composta in larga parte da giovani musicisti.

Il direttore artistico ha voluto inoltre rivolgere un particolare ringraziamento al maestro del Coro Montegiogo Paolo Burzoni e ai giovani dell’Orchestra Farnesiana che contribuiranno alla realizzazione dello spettacolo, ricordando in particolare Claudio Schiavi, Isacco Marchesi alle percussioni, Elena Mazzoletti e Lucia Colonna. «Uno degli aspetti più belli di questo lavoro – ha rimarcato Manni – è proprio la possibilità di affrontare un grande classico della nostra cultura insieme a tanti giovani musicisti, mettendo in relazione tradizione, parola, musica e nuove generazioni».

Accanto a Manni sarà protagonista Alessandra Salamida, attrice di consolidata esperienza teatrale, mentre un ruolo fondamentale sarà affidato al Coro Montegiogo di Lugagnano.

«Per noi questa collaborazione rappresenta un’opportunità di crescita e di autentico intreccio artistico – ha spiegato Federica Segalini –. La parola recitata, la musica dell’orchestra e la voce del coro si fondono per sottolineare i momenti più intensi dell’opera e restituirne le emozioni».

Sul valore educativo dell’appuntamento è intervenuta l’assessore Elena Grilli: «Occasioni come questa sono importanti anche per i giovani, perché permettono loro di avvicinarsi ad aspetti della nostra cultura e dei nostri autori che spesso sui libri vengono soltanto accennati».

«È una grande occasione per Fiorenzuola – ha aggiunto il vicesindaco Paola Pizzelli – e un’ulteriore dimostrazione delle qualità di Mino Manni non soltanto come direttore artistico, ma anche come regista e attore».

Adelchi di Alessandro Manzoni, in scena il 20 settembre a Fiorenzuola al Verdi: informazioni

Adelchi andrà in scena domenica 20 settembre alle 21 al Teatro Verdi di Fiorenzuola. L’ingresso sarà gratuito. Prenotazione biglietti presso Inform’Art-Ufficio del Teatro (dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e nel giorno dello spettacolo dalle 19.30). Tel. 0523985253; email: teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it